Nahitan Nández se encuentra en Uruguay luego de que este sábado se conoció que no será citado para el Mundial 2026 con la selección uruguaya tras una decisión que tomó Marcelo Bielsa.
El posteo de Nahitan Nández de este domingo a la tarde, luego de que se supo que Marcelo Bielsa no lo citó a la selección uruguaya para el Mundial 2026
El futbolista se encuentra en Uruguay luego de haber viajado desde Arabia Saudita, en donde fue elegido como el Mejor Jugador de Al-Qadsiah por sus propios compañeros