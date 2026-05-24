El posteo de Nahitan Nández de este domingo a la tarde, luego de que se supo que Marcelo Bielsa no lo citó a la selección uruguaya para el Mundial 2026

Nahitan Nández se encuentra en Uruguay luego de que este sábado se conoció que no será citado para el Mundial 2026 con la selección uruguaya tras una decisión que tomó Marcelo Bielsa.

Como informó Referí este sábado, el entrenador celeste dejó fuera de la convocatoria al futbolista fernandino para la Copa del Mundo.

Nández terminó la mejor temporada de su carrera, anotando ocho goles y brindando 11 asistencias en 36 encuentros disputados con Al-Qadsiah, de Arabia Saudita.

Ignacio Ruglio dijo sentirse "recaliente" y que fue "una canallada gigante" que Marcelo Bielsa haya dejado fuera a Nahitan Nández de la selección uruguaya y del Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa suma a un nuevo futbolista este domingo de cara al Mundial 2026, a la espera de Darwin Núñez

El posteo de Nahitan Nández en Uruguay

Nahitan Nández se encuentra desde las últimas horas en Uruguay.

Este domingo, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, mostró toda su bronca por el hecho de que Marcelo Bielsa no lo citara para el Mundial 2026.

Un par de horas después y sobre las 13 de este domingo, Nahitan Nández posteó en sus redes cómo está viviendo este momento.

El futbolista se mostró y se refugió con su familia y junto al apoyo de su pareja y alguno de sus hijos en un día de campo, y por el momento, no quiso escribir nada en cuanto a la decisión de Marcelo Bielsa.

Aquí se puede ver su posteo: