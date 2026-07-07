Uruguay conoce sus rivales para la segunda fase de las Eliminatorias del Mundial de básquetbol: Canadá, Bahamas y Puerto Rico, ¿qué necesita para clasificar?

La selección uruguaya de básquetbol se jugará contra Canadá, Bahamas y Puerto Rico, a partir de agosto, sus chances de volver a clasificar a un Mundial luego de 40 años.

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Tras terminar primero en el grupo que compartió con Argentina, Panamá y Cuba, el equipo dirigido por Gerardo Jauri pasó a la segunda ronda con cinco triunfos y una sola derrota.

Esos puntos se arrastran para la segunda fase donde los equipos que compartieron serie no volverán a jugar entre sí.

En caso de quedar igualado, Uruguay tiene ventaja con Argentina al que le ganó de visitante por 17 puntos y con el que perdió de local por 15 , y contra Panamá, al que venció en dos oportunidades. Cuba quedó eliminado.

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Este lunes se definieron los clasificados del grupo B donde Canadá eliminó a Jamaica al golearlo de local 116-78, mientras que Puerto Rico se clasificó en su última oportunidad al golear de visitante, en Nassau, a Bahamas por 115-92.

Canadá avanzó con seis triunfos, mientras que en el segundo lugar se produjo un empate entre Bahamas, Puerto Rico y Jamaica. Por los resultados entre sí y la diferencia de puntos entre esos partidos, clasificaron Bahamas y Puerto Rico quedando eliminada Jamaica.

Fixture de la selección uruguaya de básquetbol para la segunda fase de las Eliminatorias

Fecha Rival Condición Jueves 27 de agosto Bahamas Locatario Lunes 31 de agosto Puerto Rico Visitante Jueves 26 de noviembre Canadá Locatario Domingo 29 de noviembre Puerto Rico Locatario Viernes 26 de febrero Bahamas Visitante Lunes 1° de marzo Canadá Visitante

Tabla de posiciones para la segunda fase de las Eliminatorias de básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Puntos a favor Puntos en contra Canadá 12 6 6 0 624 491 Uruguay 11 6 5 1 501 409 Argentina 11 6 5 1 517 400 Bahamas 8 6 2 4 543 561 Puerto Rico 8 6 2 4 537 553 Panamá 8 6 2 4 455 525

La otra llave estará compuesta por República Dominicana (4-2), Estados Unidos (3-2) y México (2-3). Estos últimos definen su partido en la madrugada de este martes.

Estos rivales jugarán contra Brasil (6-0) restando definir los otros dos clasificados que se sabrán el miércoles cuando Colombia y Venezuela jueguen en Cali. Chile está 2-4, Colombia 2-3 y Venezuela 1-3.

De estas dos series clasificarán a Catar 2027 los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar al Mundial?

En su grupo, Uruguay entra tres triunfos por encima de Puerto Rico y Bahamas.

Con 8 triunfos, la celeste estará seguro en el Mundial, pero también si logra siete puntos tiene muy buenas chances.

Puerto Rico tiene estadísticas muy favorables ante Uruguay y Bahamas tiene tres figuras que juegan en la NBA que cada vez que logran jugar por su selección -no siempre ocurre en el sistema de ventanas de FIBA- potencian en forma sobresaliente al equipo. Pero las chances de los caribeños son muy remotas con la derrota de esta noche contra los boricuas.

La celeste se juega a ganarle a esos dos rivales como locatario.

Canadá, en cambio, tiene un equipazo de nivel mundial con jugadores NBA, y parece estar, en principio, más lejos del alcance para Uruguay.