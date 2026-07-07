Uruguay conoce sus rivales para la segunda fase de las Eliminatorias del Mundial de básquetbol: Canadá, Bahamas y Puerto Rico, ¿qué necesita para clasificar?

La selección uruguaya de básquetbol se jugará contra Canadá, Bahamas y Puerto Rico, a partir de agosto, sus chances de volver a clasificar a un Mundial luego de 40 años.
Tras terminar primero en el grupo que compartió con Argentina, Panamá y Cuba, el equipo dirigido por Gerardo Jauri pasó a la segunda ronda con cinco triunfos y una sola derrota.
Esos puntos se arrastran para la segunda fase donde los equipos que compartieron serie no volverán a jugar entre sí.
En caso de quedar igualado, Uruguay tiene ventaja con Argentina al que le ganó de visitante por 17 puntos y con el que perdió de local por 15, y contra Panamá, al que venció en dos oportunidades. Cuba quedó eliminado.
Este lunes se definieron los clasificados del grupo B donde Canadá eliminó a Jamaica al golearlo de local 116-78, mientras que Puerto Rico se clasificó en su última oportunidad al golear de visitante, en Nassau, a Bahamas por 115-92.
Canadá avanzó con seis triunfos, mientras que en el segundo lugar se produjo un empate entre Bahamas, Puerto Rico y Jamaica. Por los resultados entre sí y la diferencia de puntos entre esos partidos, clasificaron Bahamas y Puerto Rico quedando eliminada Jamaica.
Fixture de la selección uruguaya de básquetbol para la segunda fase de las Eliminatorias
|Fecha
|Rival
|Condición
|Jueves 27 de agosto
|Bahamas
|Locatario
|Lunes 31 de agosto
|Puerto Rico
|Visitante
|Jueves 26 de noviembre
|Canadá
|Locatario
|Domingo 29 de noviembre
|Puerto Rico
|Locatario
|Viernes 26 de febrero
|Bahamas
|Visitante
|Lunes 1° de marzo
|Canadá
|Visitante
Tabla de posiciones para la segunda fase de las Eliminatorias de básquetbol
|Equipo
|Puntos
|Jugados
|Ganados
|Perdidos
|Puntos a favor
|Puntos en contra
|Canadá
|12
|6
|6
|0
|624
|491
|Uruguay
|11
|6
|5
|1
|501
|409
|Argentina
|11
|6
|5
|1
|517
|400
|Bahamas
|8
|6
|2
|4
|543
|561
|Puerto Rico
|8
|6
|2
|4
|537
|553
|Panamá
|8
|6
|2
|4
|455
|525
La otra llave estará compuesta por República Dominicana (4-2), Estados Unidos (3-2) y México (2-3). Estos últimos definen su partido en la madrugada de este martes.
Estos rivales jugarán contra Brasil (6-0) restando definir los otros dos clasificados que se sabrán el miércoles cuando Colombia y Venezuela jueguen en Cali. Chile está 2-4, Colombia 2-3 y Venezuela 1-3.
De estas dos series clasificarán a Catar 2027 los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto.
¿Qué necesita Uruguay para clasificar al Mundial?
En su grupo, Uruguay entra tres triunfos por encima de Puerto Rico y Bahamas.
Con 8 triunfos, la celeste estará seguro en el Mundial, pero también si logra siete puntos tiene muy buenas chances.
Puerto Rico tiene estadísticas muy favorables ante Uruguay y Bahamas tiene tres figuras que juegan en la NBA que cada vez que logran jugar por su selección -no siempre ocurre en el sistema de ventanas de FIBA- potencian en forma sobresaliente al equipo. Pero las chances de los caribeños son muy remotas con la derrota de esta noche contra los boricuas.
La celeste se juega a ganarle a esos dos rivales como locatario.
Canadá, en cambio, tiene un equipazo de nivel mundial con jugadores NBA, y parece estar, en principio, más lejos del alcance para Uruguay.