Lionel Scaloni en la previa de Argentina vs Egipto: confirmó a Leandro Paredes de titular y elogió a su rival

Tras ver caer a aspirantes como Brasil y Alemania, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, consideró este lunes que ningún favorito "ha marcado una gran diferencia" porque el Mundial 2026 no está siendo un torneo "normal".

De cara al partido de octavos de final el martes ante Egipto en Atlanta, Scaloni confirmó el regreso a la titularidad de Leandro Paredes en el mediocampo y confirmó que Messi se encuentra "bien" después de jugar 120 extenuantes minutos en la victoria 3-2 en alargue ante Cabo Verde el viernes por dieciseisavos.

El partido se disputará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta a la hora 13.00 de Uruguay.

"Este Mundial está siendo para todos complicado. A Francia le costó un montón contra Paraguay, no solo por Paraguay sino porque hubo muchos aspectos en el partido: el calor, el horario, la cancha que no corría, el partido que se para en el minuto 20. Por eso digo que no es un Mundial normal en ese aspecto y ninguno ha marcado una gran diferencia".

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"Brasil quedó eliminado como nos pudo pasar a nosotros y como puede pasarle a la mayoría. Noruega es un gran equipo".

"Hay unas condiciones diferentes a las que se veía en los otros Mundiales. Cuando vas llegando al final del torneo, más descanso deberías tener por la carga de partidos, y está siendo al revés".

Argentina, un nivel "aceptable"

"El nivel de Argentina es aceptable. Hemos ganado los cuatro partidos y eso es para estar satisfecho".

"Cuando en un partido las cosas no te salen o el rival te mete en dificultad, no hay una sola manera de ir a ganar. Puede ser con la guerra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu que llevamos incorporado todos nosotros".

"Claro que se puede jugar mejor, pero cuando no se puede necesitás eso y si no te vas afuera".

Paredes, titular

Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular este martes contra Egito. "Juega, estando él en la cancha el equipo gira de otra manera. Alexis (Mac Allister) ha hecho un esfuerzo bárbaro para jugar ahí, porque no es su posición".

Messi está "bien"

"Leo está bien, no refirió nada a pesar de jugar 120 minutos y con 39 años. Y si tiene algo, no me lo dijo, así que jugará igual".

"Alerta" por Egipto

"Después de Cabo Verde, estamos alerta porque también Egipto es un buen rival. Tiene jugadores de jerarquía, con un entrenador que viene trabajando tiempo con ellos y una idea marcada de juego".

"Es verdad que solo han ganado un partido y empatado tres, pero complicó a todos sus rivales y mañana hará lo mismo", vaticinó.