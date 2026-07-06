Mundial 2026: político inglés le pide a Gianni Infantino que le levante la sanción a Farrel Quansah igual que se hizo con Folarin Balogun

El efecto Folarin Balogun empezó a generar un efecto búmeran para la FIFA luego de que la Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol mundial decidiera habilitar al delantero de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 .

Con la intervención directa del presidente Donald Trump, Estados Unidos logró que Balogun , expulsado contra Bosnia-Herzegovina por uso de fuerza excesiva, fuera habilitado para jugar los octavos de final contra Bélgica, este lunes, a la hora 21.00 de Uruguay, en Seattle.

Esto generó un rechazo unánime del mundo deportivo y por eso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se desmarcó del asunto afirmando en un comunicado que la resolución del caso fue adoptada por un tribunal independiente de la FIFA.

Como efecto rebote, un político inglés pidió este lunes que FIFA adopte ahora la misma decisión con el lateral inglés Farrell Quansah, expulsado el domingo contra México , en partido de octavos de final.

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Noah Law, miembro del Partido Laborista e integrante del Parlamento de Reino Unido, le envió una carta al mismísimo Infantino, presidente de la FIFA,para que adopte ahora la misma decisión que se tomó con Balogun.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA retrasó por un año la aplicación de la pena a Balogun permitiéndole seguir jugando en este Mundial.

Bélgica apeló la decisión pero su recurso fue desestimado.

Ahora Inglaterra quiere el mismo trato con Quansah.

El entrenador alemán de Inglaterra, Thomaz Tuchel, ya había mostrado su molestia por el arbitraje del iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani. "Simplemente no es suficiente. Los árbitros simplemente no son lo suficientemente buenos, los cuartos árbitros tampoco. Ese es el punto".

"¿Lo vi bien? ¿Tres personas de Sudamérica en el VAR, en un partido como este? Puedo estar equivocado, si esto es correcto. El VAR revierte un error claro y obvio para el penal, absolutamente no. El VAR interviene. No cambió una amarilla por una roja, ni siquiera sancionó la falta y luego revierte una decisión que ni siquiera había marcado como falta", agregó.

En el VAR estuvieron Nicolás Gallo de Colombia, Juan Lara de Chile y Juan Soto de Venezuela.

Gallo y Lara ya habían estado en el VAR en Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina cuando el brasileño Raphael Claus expulsó a Balogun.