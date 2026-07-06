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La joya de la corona: se presentó el diseño exclusivo de la pelota que definirá al campeón del Mundial 2026

La Copa del Mundo ya tiene su balón para lo que serán las semifinales y la final del torneo

6 de julio de 2026 18:28 hs
La pelota Trionda de Adidas para las semifinales y la final del Mundial 2026

La pelota Trionda de Adidas para las semifinales y la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 ingresa en su etapa más vibrante y la expectativa no hace más que crecer. Para estar a la altura de los partidos que definirán la gloria eterna, Adidas reveló de forma oficial el balón exclusivo que se utilizará únicamente en las semifinales y en la gran final del certamen.

Se trata de una pieza de ingeniería y diseño que busca capturar la esencia de la máxima exigencia deportiva, despegándose visualmente del modelo que se venía utilizando desde el partido inaugural.

Los detalles de la nueva pelota para las semifinales y la final del Mundial 2026

El nuevo diseño destaca por una estética sofisticada donde predominan los detalles dorados, un claro guiño al ansiado trofeo que levantará el capitán del equipo campeón.

Estas pinceladas doradas se combinan con texturas de alta tecnología y trazos que simbolizan la velocidad, la precisión y la energía que caracterizan a los tramos decisivos del torneo.

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La pelota Trionda de Adidas para las semifinales y la final del Mundial 2026

La pelota Trionda de Adidas para las semifinales y la final del Mundial 2026

El contraste estético en el campo de juego promete no solo una visibilidad óptima para los futbolistas y los árbitros, sino también un espectáculo visual de primer nivel para las transmisiones televisivas globales.

Más allá de su impactante renovación visual, la pelota mantiene los más altos estándares de innovación tecnológica de la marca. Cuenta con una estructura de paneles termosellados diseñada para garantizar una trayectoria de vuelo completamente aerodinámica y un control milimétrico bajo cualquier condición climática.

Además, el balón conserva en su interior los sensores de última generación que asisten al cuerpo arbitral en la detección semiautomatizada del fuera de juego y las jugadas dudosas sobre la línea de meta.

Con este lanzamiento, el Mundial 2026 entra en su tierra prometida: la pelota ya está lista para que ruede la historia.

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