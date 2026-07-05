La selección uruguaya de básquetbol derrotó 99-70 a su similar de Cuba este domingo, en el Antel Arena, en partido correspondiente a la última fecha del grupo D de las Eliminatorias de América para el Mundial de Catar 2027.
Uruguay 99-70 Cuba: contundente triunfo de la celeste que terminó líder en la primera ronda de Eliminatorias para el Mundial de básquetbol
Uruguay le ganó a Cuba de principio a fin y cerró el grupo de las Eliminatorias en el primer lugar; en una segunda instancia que comenzará en agosto se jugará el pase al Mundial de Catar 2027