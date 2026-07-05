Uruguay 99-70 Cuba: contundente triunfo de la celeste que terminó líder en la primera ronda de Eliminatorias para el Mundial de básquetbol

La selección uruguaya de básquetbol derrotó 99-70 a su similar de Cuba este domingo, en el Antel Arena, en partido correspondiente a la última fecha del grupo D de las Eliminatorias de América para el Mundial de Catar 2027.

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Final: Uruguay 99-70

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones del grupo D de las Eliminatorias

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Goles a favor Goles en contra Uruguay 11 6 5 1 501 409 Argentina 9 5 4 1 421 329 Panamá 7 5 2 3 384 429 Cuba 6 6 0 6 400 539

A la hora 21.10, Argentina jugará de local con Panamá para cerrar el grupo donde Uruguay, Argentina y Panamá avanzarán para jugar contra los tres primeros del grupo B donde ya están adentro Canadá (5-0) y pelean las otras dos plazas Bahamas y Jamaica (2-3) y Puerto Rico (1-4).

Los equipos arrastrarán los puntos a dos series de seis equipos cada uno y no volverán a jugar contra aquellos con los que compartieron grupo en fase 1.

Los tres primeros y el mejor cuarto de esta segunda fase se clasificarán al Mundial de Catar 2027.

Pablo Gómez, 8 rebotes En el rubro rebotes, Uruguay contó con 8 capturas de Pablo Gómez y 5 de Santi Véscovi.

Joaquín Rodríguez, 11 asistencias Si bien Joaquín Rodríguez no anotó puntos dio 11 asistencias y tuvo el liderazgo ofensivo del equipo. Tiró un doble y dos triples pero no marcó.

Los números de Uruguay contra Cuba Después de los 27 de Taboada, Nicola Pomoli metió 18, Pablo Gómez 11, el Hueso Nicolás Martínez 11, Lucas Rodríguez 8, Santiago Véscovi 7, Martín Rojas 7, Gonzalo Iglesias 5, Theo Metzger 3 y Mateo Bianchi 2.

El partidazo de Joaquín Taboada Joaquín Taboada e Ibrahin Hechavarría Foto: Gastón Britos/Focouy Joaquín Taboada fue la gran figura de la noche con 27 puntos, 3/5 en triples, un rebote, tres asistencias y dos recuperos.

Final del partido: Uruguay 99-70 Se terminó el pleito. Uruguay le ganó y le ganó bien a Cuba por 99-70, terminando en el primer lugar del grupo D de las Eliminatorias

Final del tercer cuarto: Uruguay 77-52 Se termina el tercer cuarto y Uruguay amplía a 25 su ventaja.

Final del primer tiempo: Uruguay 56-36 Se termina la primera mitad. Gana Uruguay y gana bien, 56-36 a Cuba.

Final del primer cuarto: Uruguay 30-14 Buen arranque de Uruguay que domina netamente el primer cuarto contra Cuba, 30-14.

Comenzó el partido Ya hay acción en el Antel Arena entre Uruguay y Cuba. El partido se ve por DSports.

El roster de Cuba para enfrentar a Uruguay Marcos Chacón, Tito Casero, Aldo Castel, Kevin Zúñiga, Carlos Villegas, Yoscar Dinza, Marlon Díaz, Pedro Bombino, Anthony Rodríguez, Abram Isaac y Ibrahin Hechavarría son los 11 jugadores de Cuba para esta noche. Dirige Onel Planas.

Theo Metzger en lugar del lesionado Emiliano Serres Uruguay afrontará este trascendente partido con el siguiente roster: Lucas Capalbo, Joaquín Rodríguez, Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Lucas Rodríguez, Nicola Pomoli, Joaquín Taboada, Nicolás Martínez, Theo Metzger, Gonzalo Iglesias, Mateo Bianchi y Pablo Gómez.

Uruguay vuelve a jugar con indumentaria celeste Como ante Argentina el jueves, Uruguay jugará de celeste.

Uruguay en el Antel Arena

Emiliano Serres es baja por lesión

Equipo arbitral para Uruguay vs Cuba Impartirán justicia esta tarde Matthew Myers de Estados Unidos con Edwuin Quiles de Puerto Rico y Joao Varella de Brasil.