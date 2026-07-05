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Uruguay 99-70 Cuba: contundente triunfo de la celeste que terminó líder en la primera ronda de Eliminatorias para el Mundial de básquetbol

Uruguay le ganó a Cuba de principio a fin y cerró el grupo de las Eliminatorias en el primer lugar; en una segunda instancia que comenzará en agosto se jugará el pase al Mundial de Catar 2027

5 de julio 2026 - 20:58hs
Lucas Capalbo y Kevin Zúñiga

Lucas Capalbo y Kevin Zúñiga

Foto: Gastón Britos/Focouy
Nicola Pomoli

Nicola Pomoli

Foto: Gastón Britos/Focouy
Joaquín Taboada e Ibrahin Hechavarría

Joaquín Taboada e Ibrahin Hechavarría

Foto: Gastón Britos/Focouy
Gonzalo Iglesias

Gonzalo Iglesias

Foto: Gastón Britos/Focouy
Santiago Véscovi

Santiago Véscovi

Foto: Gastón Britos/Focouy
Gerardo Jauri&nbsp;

Gerardo Jauri 

Foto: Gastón Britos/Focouy
Aldo Castel y Santiago Véscovi

Aldo Castel y Santiago Véscovi

Foto: Gastón Britos/Focouy
Ibrahin Hechavarría, Pablo Gómez y Anthony Rodríguez

Ibrahin Hechavarría, Pablo Gómez y Anthony Rodríguez

Foto: Gastón Britos/Focouy

La selección uruguaya de básquetbol derrotó 99-70 a su similar de Cuba este domingo, en el Antel Arena, en partido correspondiente a la última fecha del grupo D de las Eliminatorias de América para el Mundial de Catar 2027.

El partido

Primer cuarto: Uruguay 30-14

Segundo cuarto: Uruguay 56-36

Tercer cuarto: Uruguay 77-52

Final: Uruguay 99-70

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Tabla de posiciones del grupo D de las Eliminatorias

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Goles a favor Goles en contra
Uruguay 11 6 5 1 501 409
Argentina 9 5 4 1 421 329
Panamá 7 5 2 3 384 429
Cuba 6 6 0 6 400 539

A la hora 21.10, Argentina jugará de local con Panamá para cerrar el grupo donde Uruguay, Argentina y Panamá avanzarán para jugar contra los tres primeros del grupo B donde ya están adentro Canadá (5-0) y pelean las otras dos plazas Bahamas y Jamaica (2-3) y Puerto Rico (1-4).

Los equipos arrastrarán los puntos a dos series de seis equipos cada uno y no volverán a jugar contra aquellos con los que compartieron grupo en fase 1.

Los tres primeros y el mejor cuarto de esta segunda fase se clasificarán al Mundial de Catar 2027.

Pablo Gómez, 8 rebotes

En el rubro rebotes, Uruguay contó con 8 capturas de Pablo Gómez y 5 de Santi Véscovi.

Joaquín Rodríguez, 11 asistencias

Si bien Joaquín Rodríguez no anotó puntos dio 11 asistencias y tuvo el liderazgo ofensivo del equipo. Tiró un doble y dos triples pero no marcó.

Los números de Uruguay contra Cuba

Después de los 27 de Taboada, Nicola Pomoli metió 18, Pablo Gómez 11, el Hueso Nicolás Martínez 11, Lucas Rodríguez 8, Santiago Véscovi 7, Martín Rojas 7, Gonzalo Iglesias 5, Theo Metzger 3 y Mateo Bianchi 2.

El partidazo de Joaquín Taboada

Joaquín Taboada e Ibrahin Hechavarría

Joaquín Taboada e Ibrahin Hechavarría

Joaquín Taboada fue la gran figura de la noche con 27 puntos, 3/5 en triples, un rebote, tres asistencias y dos recuperos.

Final del partido: Uruguay 99-70

Se terminó el pleito. Uruguay le ganó y le ganó bien a Cuba por 99-70, terminando en el primer lugar del grupo D de las Eliminatorias

Final del tercer cuarto: Uruguay 77-52

Se termina el tercer cuarto y Uruguay amplía a 25 su ventaja.

Final del primer tiempo: Uruguay 56-36

Se termina la primera mitad. Gana Uruguay y gana bien, 56-36 a Cuba.

Final del primer cuarto: Uruguay 30-14

Buen arranque de Uruguay que domina netamente el primer cuarto contra Cuba, 30-14.

Comenzó el partido

Ya hay acción en el Antel Arena entre Uruguay y Cuba. El partido se ve por DSports.

El roster de Cuba para enfrentar a Uruguay

Marcos Chacón, Tito Casero, Aldo Castel, Kevin Zúñiga, Carlos Villegas, Yoscar Dinza, Marlon Díaz, Pedro Bombino, Anthony Rodríguez, Abram Isaac y Ibrahin Hechavarría son los 11 jugadores de Cuba para esta noche. Dirige Onel Planas.

Theo Metzger en lugar del lesionado Emiliano Serres

Uruguay afrontará este trascendente partido con el siguiente roster: Lucas Capalbo, Joaquín Rodríguez, Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Lucas Rodríguez, Nicola Pomoli, Joaquín Taboada, Nicolás Martínez, Theo Metzger, Gonzalo Iglesias, Mateo Bianchi y Pablo Gómez.

Uruguay vuelve a jugar con indumentaria celeste

Como ante Argentina el jueves, Uruguay jugará de celeste.

Uruguay en el Antel Arena

Emiliano Serres es baja por lesión

Equipo arbitral para Uruguay vs Cuba

Impartirán justicia esta tarde Matthew Myers de Estados Unidos con Edwuin Quiles de Puerto Rico y Joao Varella de Brasil.

Comienza la transmisión en vivo para Uruguay vs Cuba

Seguí el minuto a minuto del importante partido que jugará Uruguay contra Cuba desde la hora 18.40 en el Antel Arena.

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