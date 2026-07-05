Brasil y Noruega se enfrentan desde la hora 17.00 de Uruguay en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Estados Unidos, en partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El ganador de este cruce se medirá con el vencedor de México vs Inglaterra que juegan esta noche.
Brasil vs Noruega EN VIVO por el Mundial 2026: Orjan Nyland le atajó un penal a Bruno Guimaraes en un comienzo de partido de alto voltaje
Seguí en vivo el trascendente choque de octavos de final entre Brasil y Noruega