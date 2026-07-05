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El Observador / Mundial 2026 / 16AVOS DE FINAL

Brasil vs Noruega EN VIVO por el Mundial 2026: Orjan Nyland le atajó un penal a Bruno Guimaraes en un comienzo de partido de alto voltaje

Seguí en vivo el trascendente choque de octavos de final entre Brasil y Noruega

5 de julio 2026 - 17:11hs
Orjan Nyland le ataja el penal a Bruno Guimaraes

Orjan Nyland le ataja el penal a Bruno Guimaraes

Foto: Timothy A. Clary/AFP
Alexander Sorloth y Gabriel Martinelli

Alexander Sorloth y Gabriel Martinelli

Foto: Jewel Samad/AFP
Brasil vs Noruega

Brasil vs Noruega

Foto: Mauro Pimentel/AFP

EN VIVO

Brasil y Noruega se enfrentan desde la hora 17.00 de Uruguay en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Estados Unidos, en partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El ganador de este cruce se medirá con el vencedor de México vs Inglaterra que juegan esta noche.

Las estadísticas del partido

Minuto 13: penal atajado

Orjan Nyland le ataja el penal a Bruno Guimaraes.

Minuto 10: penal para Brasil

El juez es Ismail Elfath, de Estados Unidos, el mismo que arbitró Uruguay vs España generando grandes críticas de los medios españoles por el juego recio de los uruguayos.

Minuto 2: gol anulado a Noruega

Gran llegada de Noruega con Alexander Sorloth por derecha, pase atrás y gol de Sander Berge. Correctamente anulado por offside del extremo noruego.

Comenzó el partido

Ya juegan en Nueva Kersey Brasil y Noruega.

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