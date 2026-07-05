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El mensaje de agradecimiento de Donald Trump a la FIFA por suspender la sanción del goleador de Estados Unidos en el Mundial 2026

5 de julio de 2026 17:05 hs
Donald Trump

Donald Trump

Foto: Alex Wroblewski/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo un mensaje de agradecimiento a la FIFA por adoptar una insólita decisión, sin precedentes en la historia del fútbol, de suspender la sanción de un futbolista en pleno Mundial 2026.

En dicho partido resultó expulsado el centrodelantero y goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun, por una entrada temeraria sobre el defensor Tarik Muharemovic al que estuvo a punto de lesionar de gravedad por un fuerte pisotón.

Sin embargo, en una decisión histórica, sin precedentes en las Copas del Mundo que se disputan bajo la organización de la FIFA desde Uruguay 1930, el ente rector del fútbol mundial decidió congelar la suspensión por el plazo de un año, razón por la que Balogun podrá seguir jugando este Mundial.

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Luego de conocerse la decisión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresó a través de la red social Truth Social escrbiendo: "Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice! President DONALD J. TRUMP".

"Gracias FIFA por hacer lo correcto revirtiendo una gran injusticia".

Bélgica se ve ahora claramente perjudicada por esta decisión que favorece a uno de los países anfitriones del torneo.

En el partido contra Irán, Bélgica sufrió la expulsión de Nathan Ngoy quien fue suspendido y no pudo jugar contra Nueva Zelanda.

Todos los demás jugadores expulsados han cumplido sus suspensiones en este torneo, tal como ha pasado siempre, salvo aquellos jugadores cuyas selecciones quedaron eliminadas como Agustín Canobbio de Uruguay o Piero Hincapié de Ecuador.

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