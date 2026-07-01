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Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO por el Mundial 2026: el anfitrión busca su pasaje a octavos de final

Seguí EN VIVO el partido entre Estados Unidos y Bosnia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium

1 de julio 2026 - 20:36hs
Christian Pulisic
EFE

EN VIVO

Estados Unidos busca clasificar a la siguiente ronda y lo hará ante Bosnia-Herzegovina, encuentro que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium, y el ganador enfrentará a Bélgica, que venció de manera agónica a Senegal en el alargue. El encuentro será a las 21:00 horas.

Seguí las estadísticas del partido en vivo:

Estados Unidos vs Bosnia en vivo

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