Estados Unidos busca clasificar a la siguiente ronda y lo hará ante Bosnia-Herzegovina, encuentro que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium, y el ganador enfrentará a Bélgica, que venció de manera agónica a Senegal en el alargue. El encuentro será a las 21:00 horas.
Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO por el Mundial 2026: el anfitrión busca su pasaje a octavos de final
Seguí EN VIVO el partido entre Estados Unidos y Bosnia, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium