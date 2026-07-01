La despedida de Marcelo Bielsa de la selección uruguaya, quien comenzó a cerrar su vínculo con la celeste en diferentes apariciones en las últimas semanas

"¿Ya está?", preguntó, se paró y se fue. Marcelo Bielsa finalizó su ciclo en la selección uruguaya tras su última conferencia de prensa con el buzo con el escudo de la AUF y las cuatro estrellas, este martes en la pequeña sala de prensa del Estadio Centenario.

Lejos de la mega carpa que aquel 17 de mayo de 2023 se montó especialmente para su presentación, con sillas acolchonadas, en la que estuvo toda la primera plana de directivos y funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), varios invitados y muchos periodistas, en su despedida solo hubo presencia de medios de prensa.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien le había dado la bienvenida y le entregó la camiseta celeste cuando se hizo su toma de mando de la selección, no pudo estar este martes al continuar en México por el Mundial 2026.

Bielsa con la celeste en la presentación del técnico, que estuvo a cargo de Alonso en mayo de 2023

Tampoco estuvo la enorme pantalla LED que se había colocado en aquella carpa. Este martes, para salir de la sala de prensa que está debajo de la Tribuna América, hubo su subir las escalera a oscuras, bajo la luz de la luna.

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La convocatoria fue solo para la prensa, que a falta de 20 minutos para la conferencia ya había cubierto el 85% de las sillas disponibles. Un hincha que quiso acceder el estadio para seguir las declaraciones del entrenador no pudo pasar y tuvo que retirarse.

Marcelo Bielsa en su última conferencia en la selección uruguaya Foto: Gastón Britos / FocoUy

Con absoluta puntualidad, Marcelo Bielsa comenzó su comparecencia a la hora 18:00, como estaba establecido. Quienes lo acompañaron de la AUF fueron Jorge Giordano, el director de Selecciones de la AUF, a quien nuevamente elogió por su trabajo junto a él en este ciclo, el director del Departamento de Comunicación Marketing Comercial de AUF Marcos Méndez, y el responsable de Comunicación de la AUF, Felipe Cotelo, así como otros funcionarios de esa área que coordinaron la conferencia.

El entrenador de 70 hizo una breve introducción en la que se adelantó a “preguntas inevitables” sobre la actuación de Uruguay en el Mundial, calificando la actuación del equipo. “Siento que hemos decepcionado a los aficionados, es una frustración muy grande, que la posición nuestra fuera la que fue, difícil de imaginar”, comentó en sus primeras palabras en una exposición de más de una hora y media.

Apoyado en hojas con planillas de datos, el DT argumentó respuestas, asumió su responsabilidad, destacó a futbolistas, habló de su relación con los jugadores y dio muchas explicaciones. Al promediar la conferencia, cambió su postura, comenzó a levantar la mirada para cruzarla con la de los periodistas, siendo más enfático en sus respuestas.

En un momento, Bielsa elogió a Giordano, sin ver que estaba en la sala, ya que se encontraba del otro lado de un muro que lo separaba del estrado y que impedía visualizarlo.

Jorge Giordano en la última conferencia de Marcelo Bielsa Foto: Gastón Britos / FocoUy

El DT siguió con las respuestas. Acomodó los papeles en su carpeta en más de una ocasión, con lo que parecía que se iba a retirar. Luego, pidió permiso e hizo una referencia, “unas disculpas entre comilla”, a la polémica foto que sacó la FIFA, y también a su reacción con un grito en la nota tras el partido con España a los medios que compran los derechos de TV y que según señaló “manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad”. “Estaba sobrepasado por el dolor y por eso tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido”, agregó.

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Luego, ordenó nuevamente sus hojas, miró para ver si alguien le iba a hacer una pregunta. “¿Ya está?”, preguntó a los encargados de prensa. Le dieron el OK sin llegar a ver que un periodista había tomado el micrófono, Bielsa se paró con una leve sonrisa y se fue sin decir más nada.

Las despedidas previas de Bielsa en Uruguay

Conocedor de que no iba a segur en la selección uruguaya tras el Mundial 2026, Bielsa tuvo algunas apariciones públicas previas a la Copa del Mundo que fueron como una especie de despedida o acordes a un fin de ciclo.

La primera de ella fue el Summit de la AUF en el Antel Arena, el 21 de mayo, el primer evento de esa magnitud que hizo la asociación y que lo tuvo como principal atracción al frente de la charla que cerró el evento.

“Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, dijo en la presentación ante unos 400 oyentes y en la que los integrantes de su cuerpo técnico contaron y mostraron en pantalla la tarea que hacían, como si fuera una presentación de un trabajo final en una cátedra.

Marcelo Bielsa en el Summit AUF 2026 Foto: Dante Fernández/ FocoUy

“Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional, poder participar en una Copa del Mundo. Yo particularmente voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa”, señaló Bielsa.

Días después, el 28 de mayo salió la lista de convocados de las selección uruguaya para el Mundial. En momentos en los que se hablaba de poco clima copero, el entrenador fue protagonista del destacado video de presentación de la nómina al aparecer en el final en una bicicleta. “¡Vamos que somos tres millones!”, le grita Maxi De la Cruz, a lo que el DT frena y hace el gesto de aprobación con su cabeza.

Marcelo Bielsa actuó en el video de presentación de los 26 elegidos de la selección uruguaya para el Mundial 2026

La agenda de Bielsa y la celeste siguió con la conferencia de prensa que dio el 1° de junio tras la publicación de los 26 citados en el Complejo Uruguay Celeste, que luego de mucho tiempo volvió a abrir las puertas para la prensa y que durante el ciclo del entrenador fue un bunker con lonas para impedir observar desde afuera lo que ocurría adentro.

Días después, el predio de la AUF volvió a abrir sus puertas a la prensa en el marco de la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien le entregó al pabellón nacional a la delegación, saludó y habló con los futbolistas, y también con Bielsa, con quien dijo que ya había tenido una charla anterior.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, estrecha la mano del seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, durante la entrega del pabellón nacional a la selección Foto: EFE

La presencia del mandatario fue también para destacar la inauguración las obras de remodelación en el complejo, con la primera cancha híbrida de Uruguay, más otras en vestuarios, pasillos, habitaciones y más.

A nivel de infraestructura, ese fue el legado del ciclo Bielsa, quien pese a que dijo que no le dejaba nada al fútbol uruguayo, en la última conferencia de este martes destacó las obras en el complejo y el trabajo que había hecho Giordano en ese aspecto.

Las despedidas del entrenador continuaron luego con las dos presentaciones del plantel en Canelones, primero en Pando y luego en la capital departamental, para realizar actividades junto a niños del baby fútbol de ligas canarias, en el marco de un acuerdo de esa intendencia con la AUF.

La despedida de la selección uruguaya en Pando Foto: Gastón Britos / FocoUy

Bielsa estuvo en ambas y se lo pudo ver afuera de la cancha, disfrutando de la alegría de los niños con los futbolistas, como también hablando con los hinchas que estaban del otro lado del tejido y accediendo a fotos.

El clima copero fue en aumento, como pudo verse en la despedida de la selección en el Aeropuerto de Carrasco cuando viajaron rumbo a Playa del Carmen, con cientos de hinchas alentando a los jugadores que se vieron sorprendido por la gran repuesta.

En el Mundial la actuación de Uruguay no fue como se esperaba y se volvió en primera fase tras consumarse la eliminación en el partido ante España el pasado viernes. Bielsa terminó abatido, irritado con la eliminación, y con la imagen final de su grito a cámara que se viralizó.

Tras un fin de semana de charlas con jugadores y directivos de la AUF, Bielsa regresó a Montevideo este lunes a primera hora, pasó en silencio ante las cámaras en el frío Aeropuerto de Carrasco, y este martes se despidió oficialmente de la selección uruguaya, con su última conferencia, en la que dio la cara e hizo mea culpa por la “frustración” que generó su equipo en los hinchas celestes.