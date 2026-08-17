El regreso de un histórico: Daniel Carreño asume su tercer ciclo al frente de Nacional tras el cese de Jorge Bava

Nacional tiene nuevo entrenador. Tras la salida de Jorge Bava al frente del plantel principal, la comisión directiva tricolor se movió con rapidez y cerró este lunes a la tarde la contratación de un conocido de la casa: Daniel Carreño.

El experimentado director técnico fue el elegido para tomar las riendas del equipo en un momento determinante de la temporada, marcando de esta manera el inicio de su tercer período en el club del Gran Parque Central.

Carreño, quien ya asumirá funciones este martes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, es un profesional profundamente ligado a la historia de la institución tanto en su etapa de futbolista como en la de entrenador, regresa con la misión de devolverle la solidez y el protagonismo al conjunto bolso.

Su ayudante de campo será Rodrigo Bengua, y el preparador físico, Santiago Mendaña.

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Los ciclos anteriores de Daniel Carreño como entrenador de Nacional

En sus ciclos anteriores (2002-2003 y 2007), Daniel Carreño ya supo dejar su huella obteniendo títulos y logrando buenas campañas a nivel internacional, una credencial que pesó fuerte en la decisión de los dirigentes para encabezar este nuevo proyecto. En ese lapso dirigió 166 encuentros con 82 victorias para los albos.

Como jugador, con Nacional ganó la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental de 1988. Como entrenador, logró el título de campeón uruguayo en 2002.

La partida de Jorge Bava abrió la necesidad de buscar un perfil con jerarquía, conocimiento del medio local y la espalda suficiente para absorber la presión que exige el banco tricolor.

La elección de Carreño apunta a revitalizar el rendimiento futbolístico, potenciar el patrimonio del club y encauzar al equipo en la lucha por los objetivos continentales y locales.

Con su experiencia y sentido de pertenencia, la hinchada se ilusiona con ver nuevamente un equipo competitivo, con la identidad combativa y el carácter que siempre han caracterizado al nuevo DT en Los Céspedes.