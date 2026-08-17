Nacional: lunes de despedidas en Los Céspedes, con el adiós de Bava y Eguren, y de reuniones para la búsqueda del DT con una opción de interinato

Nacional tuvo un lunes por la mañana movido, con despedidas y reuniones en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde estuvo la atención de los tricolores luego de los cambios en la dirección técnica y el área deportiva, y a la hora de definir quién será el futuro entrenador principal.

Tras ser destituido, el DT Jorge Bava fue al complejo de los albos para despedirse de los futbolistas , como también los hizo el manager deportivo, Sebastián Eguren , quien renunció a su cargo, al igual que el secretario técnico Martín Ligüera .

Temprano, en una gélida mañana, ambos exjugadores del club llegaron a Los Céspedes para saludar al plantel.

Además de ellos, también estuvieron el presidente Ricardo Vairo, el vicepresidente Flavio Perchman, y se pudo ver a los directivos Alex Saúl y Federico Britos.

Flavio Perchman confesó que Nacional tuvo "un día triste" y respondió a las posibilidades de que Diego Monarriz y Pablo Álvarez lleguen al club

Jorge Bava y Sebastián Eguren se despidieron de Nacional y pidieron "unión" para que el club salga adelante

Sobre las 10 de la mañana comenzó el entrenamiento que estuvo dirigido por Diego Ligüera, hermano de Martín y uno de los técnicos institucionales del club, junto a Pablo Balbi y Rodrigo Miranda.

Las despedidas de Bava y Eguren

Y luego comenzaron a retirarse los hoy ex funcionarios del club. Primero fue el turno de Jorge Bava, quien reiteró que “los resultados mandan en el fútbol”.

"Terminamos un ciclo en el que no pudimos revertir la situación y es parte del fútbol. Le dimos lo mejor, los muchachos dieron lo mejor, pero no se pudo dar", dijo el entrenador. Además, le pidió al hincha que "siga acompañando como siempre, que es juntos la manera de salir, como hicimos toda la vida".

Al ser consultado sobre su sentía confianza en el plantel para seguir adelante, el director técnico saliente de Nacional respondió: "Obvio". Y cuando le preguntaron qué fue lo que no se dio en su ciclo, dijo: "Los resultados".

Jorge Bava Foto: Dante Fernández/ FocoUy

"Trabajo hubo, no se dieron los resultados. El trabajo a diario de ellos, de nosotros, de todo el staff estuvo, pero bueno, en el fútbol los resultados mandan y más en un equipo grande".

Bava reveló que ya le dio su mensaje a los jugadores que dirigió y sobre la respuesta que obtuvo de ellos manifestó: "Están en la misma que todos, queriendo sacar esto adelante. No hay mucho misterio. Dieron lo mejor, dan lo mejor todos los días, pero es fútbol y no se están dando los resultados que son los que mandan como en otro momento se dan. En lo particular y en lo colectivo, hoy en este momento no se dieron, pero nada que reprocharles".

También confesó que "mal" no le vendría tomarse un tiempo para descansar. Sobre si la decisión de la directiva de cortar el ciclo y cambiar el técnico era lo que Nacional necesitaba para cambiar su mala racha, respondió: "No sabría decirte, pero los resultados mandan en el fútbol".

Cuando le recordaron que los dirigentes habían dicho que como mínimo se iba a quedar hasta el clásico expresó que eso no lo molestó. "Es parte del fútbol, así que bueno, paré un poco para agradecerles. Es parte de esto lamentablemente, vendrá un tiempo mejor como los que ya existieron para el club, para mí y esto sigue”.

Bava también tuvo palabras de elogio para Sebastián Eguren y Martín Ligüera, quienes renunciaron tras su destitución: "Fueron dos compañeros de fierro, la verdad que me pone muy triste por por ellos porque sé lo que lo que quieren al club. Que fueron dos compañeros de fierro es lo que te puedo decir".

“Un plantel que está dolido”

Posteriormente, fue Sebastián Eguren quien abandonó el complejo de entrenamiento de Nacional, bajando de su auto para atender a los medios presentes, entre los que estaba Referí.

Sebastián Eguren y Jorge Bava Foto: S. Amaya

"Lo que siento es un orgullo enorme de haber trabajado, de haber vuelto por quinta vez a Nacional, desde otro lugar, que haya gente que haya depositó la confianza en mí como Alejandro Balbi, después con la nueva directiva con (Ricardo) Vairo y con Flavio (Perchman). En ese sentido siempre con respaldo, hemos trabajado bien”.

Consultado cómo está el plantel tras las decisiones del fin de semana que sacudieron la interna de Nacional, Eguren dijo: "Es un plantel que está dolido por la situación deportiva. Y siempre cuando las personas se van, hay dolor. Me tocó estar del otro lado y esa sensación no cambia. Pero vuelvo a decir: lo que hay que hacer es abrazar a la gente nueva que entra al club para que juntos se pueda salir. Yo sí entiendo una sola cosa, de esta y de cualquier situación que no sea la esperada, se sale con unión, no de otra manera y vuelvo a decir, estar acá parado con ustedes, ya que no hablo habitualmente, es para que más allá de mi salida yo siempre creo que lo primero es Nacional y la unión de todos más allá del lugar donde tengamos que estar".

Reunión en Los Céspedes tras la decisión de la directiva de Nacional de cesar a Jorge Bava.

El entrenador se despidió del plantel y se fue diciendo que hubo "trabajo" pero que "faltaron los resultados".

El mánager deportivo Sebastián Eguren, que renunció, también habló con los… pic.twitter.com/Xr78J1McGO — Referí (@Referiuy) August 17, 2026

"El otro día hubo una demostración de la hinchada de que apoyó todo el partido, no ha cambiado eso y realmente juntos se sale de cualquier situación. Te vuelvo a decir, de las situaciones malas, ya sea a nivel familiar, a nivel delo que sea, en una institución como esta, siempre se sale juntos", enfatizó.

Eguren dijo que para su futuro inmediato priorizará "darle tiempo a la familia, porque esto saca mucho tiempo" y afirmó que no fue por falta de "fuerza" ni de "convicción" que dejó su cargo.

Perchman y un “día triste”

La mañana en las afuera de Los Céspedes siguió con la prensa a la espera de la salida de los directivos por el portón principal, mientras que por el otro, a pocos metros, cuando se abría se podía ver a lo lejos el entrenamiento del plantel.

Pasadas las 11:00, Vairo, Saúl y Britos se retiraron de Los Céspedes en sus respectivos coches.

Flavio Perchman Foto: Dante Fernández/Focouy

Y un rato después fue el turno de Perchman, quien se detuvo ante los medios presentes y dio las últimas novedades tras la reunión que habían mantenido los directivos.

"Sabemos los momentos que estamos viviendo, lamentablemente en este año y medio ya hemos vivido muchas situaciones de estas. Es un día triste por lo de Jorge, por lo de Eguren y Ligüera, y si bien lo de ellos fue por una decisión de ellos, también son dos compañeros que se fueron, y ahora estamos abocados a conseguir el tema del entrenador", dijo Perchman.

Consultado si la posibilidad de Sebastián Abreu quedó descartada por las propias declaraciones que hizo el entrenador de Xolos de Tijuana, Perchman dejó en claro que la misma no corre.

Lo que dijo el Loco Abreu sobre el interés de Nacional

El 2 de Nacional afirmó que la no llegada de Abreu se debe a la charla que este tuvo con Jorgealberto Hank Inzunza, presidente del club, quien le hizo ver al entrenador uruguayo que este momento era totalmente inconveniente para dejar a la institución.

"Ya sabía de que él tenía pendiente una charla con el dueño de Xolos y que era muy difícil por la campaña que estaba haciendo y que a la tercera fecha se viniera. Por supuesto que para él es una ilusión enorme lo de Nacional, pero era muy difícil. El dueño le dijo lo lógico, que habían arrancado un proceso, que van tres fechas, que habían venido un montón de jugadores, que él armó todo el proceso. Ayer le ganaron la Cruz Azul y no podía dejar el proyecto por la mitad. Él se muere de ganas por venir, pero en esta oportunidad no va a poder ser", dijo.

Fue ahí que le preguntaron si el argentino Diego Monarriz es ahora el principal candidato a dirigir a Nacional. "No, no, después veremos, todavía no hay nada definido, la verdad no hay nada definido".

Diego Monarriz Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

Consultado sobre el plazo que se ponen para definir al DT respondió: "Entre hoy y mañana, calculo".

También le preguntaron si Pablo Álvarez, hoy en Boston River, es una opción para convertirse en nuevo director deportivo de Nacional: "Es una de las opciones, sí. Hay más nombres, pero es una de las opciones".

Pablo Álvarez

Perchman confesó que no tuvo ninguna charla con el plantel este lunes. "Empezaron a entrenar y nos quedamos hablando con Eguren y Ligüera. No era momento para hablar".

Rafa García interino; Carreño en carpeta

A la misma hora mientras todos transcurría este lunes por la mañana en Los Céspedes, la Tercera tricolor, con Rafael García como DT, le ganaba 3-0 a Liverpool de visitante en el Complejo La República con dos goles de Pavel Núñez y otro de Alan Correa.

Y el nombre del entrenador de la reserva comenzó a sonar entre los directivos tricolores como una opción para que tome el primer equipo de forma interina, lo que permitiría tener más tiempo para definir el tema.

Rafael García en el partido de Tercera de Nacional ante Liverpool

En principio el plan sería que García esté al frente del plantel por lo menos hasta el clásico de la próxima cuarta fecha en el Campeón del Siglo, tras el encuentro ante Progreso del próximo domingo.

El DT ya dirigió dos partidos del principal equipo como interino: el triunfo 2-1 ante Liverpool por el Torneo Intermedio 2024 y en la Copa Ricardo Murmullo Perdomo, de carácter amistoso, que los albos le ganaron a Campana de Libertad el año pasado por 3-0.

Por el momento, no fue confirmado.

Otro nombre que surgió este lunes es el de Daniel Carreño, experimentado DT con pasado en el club como campeón en 1988 y luego como entrenador.

Daniel Carreño Foto: Dante Fernández / Focouy

Dirigió en Nacional en dos ciclos: desde 2002 a 2003, con el título del Uruguayo 2002, y luego regreso en 2007.

Como jugador tricolor fue campeón de América y del Mundo en 1988.

Habla el capitán Coates

También este lunes al mediodía desde Nacional se informó que este martes por la mañana habrá una conferencia de prensa del capitán Sebastián Coates, quien por lesión se ha perdido los últimos partidos pero que ha estado junto a sus compañeros en los partidos y Los Céspedes.

En momentos de autocrítica de directivos y entrenadores, el zaguero hablará en representación de los jugadores.