Se sortearon los cruces de la Copa AUF Uruguay: mirá cuáles serán los rivales de Nacional, Peñarol y los demás partidos

Se sortearon este miércoles los cruces de la llave profesional de la Copa AUF Uruguay luego de los partidos que cerraron este miércoles la fase de grupos con la eliminación de Defensor Sporting.

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Se sortearon ocho cruces entre los 16 clubes profesionales clasificados, de los que saldrán ocho clasificados que se enfrentarán en los octavos de final de la Copa a ocho clubes amateurs, salidos de enfrentamientos que ya comenzaron entre equipos de las divisionales C y D de la AUF, y también de equipos de la Organización de Fútbol del Interior (OFI).

Ese será el comienzo de la tercera y última fase de la Copa AUF Uruguay, que con sus últimos 16 competidores pasará por los octavos y cuartos de final y las semifinales hasta llegar a su definición, todo con series a partido único.

Increíblemente el sorteo determinó que dos equipos que compartieron grupo vuelvan a jugar entre sí. Se trata de Peñarol y Montevideo City Torque que justo este miércoles se enfrenta por el partido atrasado de la primera fecha del Torneo Clausura.