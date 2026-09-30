Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Se sortearon los cruces de la Copa AUF Uruguay: mirá cuáles serán los rivales de Nacional, Peñarol y los demás partidos

Mirá cómo salió el sorteo de la llave profesional de la Copa AUF Uruguay

30 de septiembre de 2026 19:04 hs
El trofeo de la Copa AUF Uruguay
El trofeo de la Copa AUF Uruguay Copa AUF Uruguay

Se sortearon este miércoles los cruces de la llave profesional de la Copa AUF Uruguay luego de los partidos que cerraron este miércoles la fase de grupos con la eliminación de Defensor Sporting.

Se sortearon ocho cruces entre los 16 clubes profesionales clasificados, de los que saldrán ocho clasificados que se enfrentarán en los octavos de final de la Copa a ocho clubes amateurs, salidos de enfrentamientos que ya comenzaron entre equipos de las divisionales C y D de la AUF, y también de equipos de la Organización de Fútbol del Interior (OFI).

Ese será el comienzo de la tercera y última fase de la Copa AUF Uruguay, que con sus últimos 16 competidores pasará por los octavos y cuartos de final y las semifinales hasta llegar a su definición, todo con series a partido único.

Increíblemente el sorteo determinó que dos equipos que compartieron grupo vuelvan a jugar entre sí. Se trata de Peñarol y Montevideo City Torque que justo este miércoles se enfrenta por el partido atrasado de la primera fecha del Torneo Clausura.

Este miércoles termina la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, con dos partidos: los equipos ya clasificados, cuándo se sortea la siguiente fase y cómo sigue el torneo

Copa AUF Uruguay: Defensor Sporting 0-1 Plaza Colonia y Cerro Largo 1-0 Rentistas; los violetas quedaron eliminados, mirá las tablas de posiciones

Partidos
Cerrito vs Wanderers
Deportivo Maldonado vs Albion
Boston River vs River Plate
Central Español vs Danubio
Plaza Colonia vs Juventud
Nacional vs Rentistas
Liverpool vs Cerro Largo
Peñarol vs Montevideo City Torque

Nacional de Florida y Lito ya avanzaron por la llave amateur donde aún quedan estos partidos por jugarse.

Las más leídas

Federico Valverde, el pulmón de Real Madrid de José Mourinho, apura los plazos en su recuperación de la lesión y existe optimismo con un pronto regreso

Brian Rodríguez abandonó la delegación de la selección uruguaya por un motivo insólito: no puede entrar a India por no tener espacio en su pasaporte

No se olvidan: la prensa de Liverpool celebra el show goleador de Darwin Núñez con la selección uruguaya de la mano de Diego Forlán ante Corea del Sur

Montevideo City Torque vs Peñarol: día, hora, precio de las entradas y equipo arbitral para un duelo crucial para el Torneo Clausura y la Tabla Anual

Temas

Copa AUF Uruguay Peñarol Nacional

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos