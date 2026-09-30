Copa AUF Uruguay: Defensor Sporting 0-1 Plaza Colonia y Cerro Largo 0-0 Rentistas definen a los últimos clasificados; mirá las tablas de posiciones

Con dos partidos culmina este miércoles la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay donde se enfrentan por el grupo 2 Defensor Sporting vs Plaza Colonia en el Franzini y Cerro Largo vs Rentistas en el Ubilla de Melo.

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Este miércoles termina la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, con dos partidos: los equipos ya clasificados, cuándo se sortea la siguiente fase y cómo sigue el torneo

El último choque entre AUF y Tenfield: ¿qué fue lo que ocurrió en Danubio-Peñarol por la Copa AUF Uruguay?

Así comenzó jugando Rentistas:

Tablas de posiciones de la Copa AUF Uruguay

Grupo 1 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Peñarol 5 3 1 2 0 4 3 C. Torque 4 3 1 1 1 5 4 Danubio 4 3 1 1 1 4 5 Atenas 2 3 0 2 1 7 8

Grupo 2 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Rentistas 4 2 1 1 0 2 1 Plaza C. 3 2 1 0 1 3 3 Defensor S. 2 2 0 2 0 1 1 C. Largo 1 2 0 1 1 2 3

Grupo 3 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Depor. M. 9 3 3 0 0 8 2 Cerrito 6 3 2 0 1 5 3 Cerro 1 3 0 1 2 2 5 Wanderers 1 3 0 1 2 3 8

Grupo 4 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Central E. 7 3 2 1 0 8 3 Juventud 6 3 2 0 1 4 3 Racing 3 3 1 0 2 4 8 Oriental 1 3 0 1 2 2 4

Grupo 5 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Nacional 7 3 2 1 0 4 2 Albion 5 3 1 2 0 2 1 River P. 4 3 1 1 1 4 3 Progreso 0 3 0 0 2 1 5

Grupo 6 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Boston R. 9 3 3 0 0 6 2 Liverpool 6 3 2 0 1 5 1 Fénix 1 3 0 1 2 5 8 Colón 1 3 0 1 2 3 8

Clasificaron a la siguiente fase de la Copa AUF Uruguay los dos primeros de cada serie, más los cuatro mejores terceros.

Los primeros fueron Peñarol, Deportivo Maldonado, Central Español, Nacional y Boston River.

Los segundos de cada serie fueron Montevideo City Torque, Cerrito, Juventud, Albion y Liverpool.

Los terceros clasificados fueron: Danubio, Racing y River Plate. Falta definirse ahora el grupo 2.

Los dos peores terceros fueron Cerro y Fénix. Quedaron eliminados.

La segunda fase la integrarán las siguientes instituciones:

* 16 clubes clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales.

* 4 clubes de Divisional C clasificados de la Fase Eliminatoria.

Fecha Resultado 2 de setiembre Deportivo Italiano 2-0 Deutscher 3 de setiembre Lito 2-1 Rampla Juniors 9 de setiembre Bella Vista 2-0 Terremoto 17 de setiembre Durazno vs Deportivo Colonia

2 clubes de Segunda división amateur, Divisional D: Rincón y Real Montevideo

10 clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI): Racing de Durazno, San Carlos, Nacional de Florida, Porongos de Flores, Gladiador de Salto, Sportivo Barracas de Dolores, Libertad de San Carlos, Ferro Carril de Salto, Río Negro de San José y Wanderers de Durazno.

Se enfrentarán, por un lado los 16 equipos clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales entre sí, de acuerdo a los cruces que se originen de un sorteo, quedando ocho clubes clasificados. El primer club mencionado en el sorteo en cada enfrentamiento será el locatario en esta fase.

Resultados de la segunda fase, llave amateur

El sábado, Nacional de Florida le ganó 2-0 a Rincón FC.

Este miércoles están jugando Lito y Durazno FC en el Parque Ancap.