Copa AUF Uruguay: los partidos definitorios de este miércoles y jueves, tablas de cada grupo y el comienzo de los cruces entre equipos del interior y amateurs

La Copa AUF Uruguay 2026 continúa este miércoles y jueves con partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase eliminatoria entre equipos profesionales y se prepara para los primeros cruces entre clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y amateurs de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

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Con estos encuentros se cierran los grupos, motivo por el que los partidos definitorios de la series se juegan a la misma hora. Avanzan los dos primeros y los cuatro mejores terceros.

A las 15:30 por el Grupo 6:

Copa AUF Uruguay: Albion 0-0 River Plate por el grupo 5 y Rentistas 2-1 Plaza Colonia por el 2

Progreso 0-1 Nacional por la Copa AUF Uruguay: con muy poco fútbol, el equipo de Daniel Carreño clasificó a la siguiente ronda del torneo

Boston River vs Fénix en el Campeones Olímpicos de Florida

Liverpool vs Colón en el Parque Viera

En esta serie Boston River lidera con 6 puntos y ya está en la siguiente fase, mientras que Liverpool, con 3, busca asegurar su lugar.

A las 20:00 por el Grupo 3:

Cerro vs Deportivo Maldonado en el Tróccoli

Wanderers vs Cerrito en el Parque Viera

El grupo es liderado por el Depor, que con 6 unidades ya está en la siguiente fase, mientras que Cerrito lo sigue con 3.

Partidos del jueves 24 de setiembre

El jueves habrá dos encuentros.

A las 15:30 por el Grupo 1:

Danubio vs Peñarol en Jardines del Hipódromo

Montevideo City Torque vs Atenas en el Estadio Charrúa.

Peñarol lidera la serie con 4 puntos, con Torque y Danubio como escoltas con 3.

Partidos del 30 de setiembre

La tercera fecha tendrá los últimos dos partidos que se jugarán el 30 de setiembre:

A las 16:00 por el Grupo 2:

Defensor Sporting vs Plaza Colonia en el Franzini

Cerro Largo vs Rentistas en el Ubilla de Melo

Esta serie está muy peleada y abierta, con Rentistas con 4 puntos, Plaza 3, Defensor 2 y Cerro Largo 1.

Tablas de posiciones de la Copa AUF Uruguay:

Grupo 1 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Peñarol 4 2 1 1 0 3 2 M. City Torque 3 2 1 0 1 2 1 Danubio 3 2 1 0 1 3 4 Atenas 1 2 0 1 1 4 5

Grupo 2 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Rentistas 4 2 1 1 0 2 1 Plaza Col. 3 2 1 0 1 3 3 Defensor Sp. 2 2 0 2 0 1 1 Cerro Largo 1 2 0 1 1 2 3

Grupo 3 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dep. Maldonado 6 2 2 0 0 6 1 Cerrito 3 2 1 0 1 2 2 Cerro 1 2 0 1 1 1 3 Wanderers 1 2 0 1 1 2 5

Grupo 4 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Central Español (c) 7 3 2 1 0 8 3 Juventud (c) 6 3 2 0 1 4 3 Racing 3 3 1 0 2 3 8 Oriental 1 3 0 0 1 2 4

Grupo 5 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Nacional (c) 7 3 2 1 0 4 2 Albion (c) 5 3 1 2 0 2 1 River Plate 4 3 1 1 1 4 3 Progreso 0 3 0 0 3 1 5

Grupo 6 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Boston River 6 2 2 0 0 4 1 Liverpool 3 2 1 0 1 2 1 Fénix 1 2 0 1 1 3 5 Colón 1 2 0 1 1 3 5

Clasificarán a la siguiente fase de la Copa AUF Uruguay los dos primeros de cada serie, más los cuatro mejores terceros.

Para definir los mejores terceros que clasificarán se utilizará el sistema utilizado por FIFA en el Mundial 2026 de head to head, es decir donde a igualdad, se define por el resultado entre esos equipos y no por diferencia de goles.

Comienzan los duelos interior vs amateurs

Los cruces entre los equipos del interior clasificados a esta edición y los clubes amateurs de AUF, comenzarán el próximo fin de semana con tres partidos:

Segunda Fase Llave Amateur

Sábado 26 de setiembre:

Nacional (Florida) vs Rincón FC / Hora 15:30 en el Campeones Olímpicos

Platea del Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River es local

Domingo 27 de setiembre:

Ferro Carril (Salto) vs Real Montevideo / Hora 15:00 en el Estadio Dickinson de Salto

Gladiador F.C (Salto) vs Sportivo Barracas (Dolores) / Hora 18:00 en el Estadio Dickinson de Salto

Los partidos por esta serie continuarán la semana próxima

Miércoles 30 de setiembre:

Lito vs Durazno FC / Hora 15:30 en el Parque Ancap

Jueves 1° de octubre:

Porongos FC (Flores) vs Deportivo Italiano / Hora 2020 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja (Trinidad)

Domingo 4 de octubre:

Rio Negro (San José) vs Wanderers (Durazno) / Hora 15:30 en el Estadio Casto Martínez Laguarda de San José

El Estadio Silvestre Landoni de Durazno

Racing (Durazno) vs San Carlos (San Carlosca) / Hora 16:15 en el Estadio Landoni de Durazno

Miércoles 7 de octubre:

Libertad (San Carlos) vs Bella Vista / Hora 20:00 en el Estadio Álvaro Pérez de San Carlos

La segunda fase la integrarán las siguientes instituciones:

16 clubes clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales.

4 clubes de Divisional C clasificados de la Fase Eliminatoria.

Fecha Resultado 2 de setiembre Deportivo Italiano 2-0 Deutscher 3 de setiembre Lito 2-1 Rampla Juniors 9 de setiembre Bella Vista 2-0 Terremoto 17 de setiembre Durazno vs Deportivo Colonia

2 clubes de Segunda división amateur, Divisional D: Rincón y Real Montevideo

10 clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI): Racing de Durazno, San Carlos, Nacional de Florida, Porongos de Flores, Gladiador de Salto, Sportivo Barracas de Dolores, Libertad de San Carlos, Ferro Carril de Salto, Río Negro de San José y Wanderers de Durazno.

Se enfrentarán, por un lado los 16 equipos clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales entre sí, de acuerdo a los cruces que se originen de un sorteo, quedando ocho clubes clasificados. El primer club mencionado en el sorteo en cada enfrentamiento será el locatario en esta fase.