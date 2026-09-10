Así quedaron las tablas de posiciones en los grupos de la Copa AUF Uruguay donde se avanzó con partidos de la segunda fecha de la fase de grupos

Cerrito y Cerro cerraron este jueves la actividad de fase de grupos de la Copa AUF Uruguay donde ya hay varios equipos que sellaron su clasificación a los octavos de final.

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Central Español, Boston River y Deportivo Maldonado ya aseguraron su clasificación cuando aún les queda un partido por disputar.

El único partido que queda para que se termine la segunda fecha de los grupos es Rentistas vs Plaza Colonia que se jugará el martes de la semana próxima a la hora 15.30 en el Complejo Rentistas.

Clasificarán a la siguiente fase de la Copa AUF Uruguay los dos primeros de cada serie, más los c uatro mejores terceros.

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Para definir los mejores terceros que clasificarán se utilizará el sistema utilizado por FIFA en el Mundial 2026 de head to head, es decir donde a igualdad, se define por el resultado entre esos equipos y no por diferencia de goles.

La segunda fase la integrarán las siguientes instituciones:

16 clubes clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales.

4 clubes de Divisional C clasificados de la Fase Eliminatoria.

2 de setiembre

Fecha Resultado 2 de setiembre Deportivo Italiano 2-0 Deutscher 3 de setiembre Lito 2-1 Rampla Juniors 9 de setiembre Bella Vista 2-0 Terremoto 17 de setiembre Durazno vs Deportivo Colonia

2 clubes de Segunda división amateur, Divisional D: Rincón y Real Montevideo

10 clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

Se enfrentarán, por un lado los 16 equipos clasificados de la Fase Eliminatoria entre equipos profesionales entre sí, de acuerdo a los cruces que se originen de un sorteo, quedando ocho clubes clasificados. El primer club mencionado en el sorteo en cada enfrentamiento será el locatario en esta fase.