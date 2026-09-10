Video: Federico Valverde confirmó el nacimiento de su hija y explicó su festejo "parecido" al de Luis Suárez que estrenó con su último gol en Real Madrid

El volante de la selección uruguaya y capitán de Real Madrid, Federico Valverde, confirmó el nacimiento de su hija, luego del festejo de gol que hizo cuando el pasado martes marcó ante Inter de Milán por la Liga de Campeones.
En zona mixta, el mediocampista fue consultado por si había sido padre nuevamente y si ya había nacido Bruna, la primera niña de su familia junto a Mina Bonino, que se esperaba para principios de setiembre.
“Sí, nació”, dijo Valverde, entre risas.
Federico Valverde y el festejo tras el nacimiento de su hija Bruna
Foto: EFE
Además, le dijeron si el festejo de su gol había sido por eso y que era parecido al que hacia Luis Suárez besándose los dedos de la mano en dedicatoria para sus hijos.
“Si, le copié, parecido, le voy a tener que pedir permiso a ver qué dice”, dijo el volante.
Consultado por si iba a realizar ese festejo de gol de ahora en adelante, señaló: “Tengo que hablar con los niños a ver qué dicen de cómo tengo que festejar”.
Bruna Valverde
Bruna, cuya fecha de nacimiento aún no se informó, es la primera hija que llega a la familia de Federico Valverde y su pareja Mina Bonino.
Ambos ya tienen dos niños: Benicio, el mayor, de 6 años, y Bautista, de 3.
Federico Valverde y su familia cuando anunciaron que Mina Bonino esperaba a Bruna