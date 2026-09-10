Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Video: Federico Valverde confirmó el nacimiento de su hija y explicó su festejo "parecido" al de Luis Suárez que estrenó con su último gol en Real Madrid

El capitán de Real Madrid dijo que deberá hablar con sus hijos para ver qué festejo hace en el futuro

10 de septiembre de 2026 7:54 hs

Federico Valverde confirmó el nacimiento de su hija

El volante de la selección uruguaya y capitán de Real Madrid, Federico Valverde, confirmó el nacimiento de su hija, luego del festejo de gol que hizo cuando el pasado martes marcó ante Inter de Milán por la Liga de Campeones.

En zona mixta, el mediocampista fue consultado por si había sido padre nuevamente y si ya había nacido Bruna, la primera niña de su familia junto a Mina Bonino, que se esperaba para principios de setiembre.

“Sí, nació”, dijo Valverde, entre risas.

Federico Valverde y el festejo tras el nacimiento de su hija Bruna

Federico Valverde y el festejo tras el nacimiento de su hija Bruna

Además, le dijeron si el festejo de su gol había sido por eso y que era parecido al que hacia Luis Suárez besándose los dedos de la mano en dedicatoria para sus hijos.

Federico Valverde opinó sobre los silbidos de hinchas de Real Madrid pese a la victoria ante Inter por Liga de Campeones y entendió su bronca

Capitán dentro y fuera de la cancha: el análisis de Cadena SER de España sobre la dura autocrítica de Federico Valverde con Real Madrid

“Si, le copié, parecido, le voy a tener que pedir permiso a ver qué dice”, dijo el volante.

Consultado por si iba a realizar ese festejo de gol de ahora en adelante, señaló: “Tengo que hablar con los niños a ver qué dicen de cómo tengo que festejar”.

Bruna Valverde

Bruna, cuya fecha de nacimiento aún no se informó, es la primera hija que llega a la familia de Federico Valverde y su pareja Mina Bonino.

Ambos ya tienen dos niños: Benicio, el mayor, de 6 años, y Bautista, de 3.

Federico Valverde y su familia cuando anunciaron que Mina Bonino esperaba a Bruna

Federico Valverde y su familia cuando anunciaron que Mina Bonino esperaba a Bruna

Las más leídas

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la quita del punto que sancionó a Peñarol

Salió el fallo para Peñarol por los incidentes en el clásico: multa, cuatro partidos a puertas cerradas fuera del CDS y quita de un punto

La realidad de la lesión de Nahuel Herrera en Peñarol: de lo que dice Diego Aguirre para su regreso, a lo que esperan en la sanidad

"Hubo violencia y se mostró más o menos eso, sin mala leche": lo que dijo la periodista argentina Sofi Martínez tras su video del clásico y el agradecimiento a la gente de Peñarol

Temas

Federico Valverde Luis Suárez real madrid

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos