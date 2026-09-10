Video: Federico Valverde confirmó el nacimiento de su hija y explicó su festejo "parecido" al de Luis Suárez que estrenó con su último gol en Real Madrid

El volante de la selección uruguaya y capitán de Real Madrid, Federico Valverde , confirmó el nacimiento de su hija, luego del festejo de gol que hizo cuando el pasado martes marcó ante Inter de Milán por la Liga de Campeones.

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En zona mixta, el mediocampista fue consultado por si había sido padre nuevamente y si ya había nacido Bruna , la primera niña de su familia junto a Mina Bonino, que se esperaba para principios de setiembre.

Además, le dijeron si el festejo de su gol había sido por eso y que era parecido al que hacia Luis Suárez besándose los dedos de la mano en dedicatoria para sus hijos.

Federico Valverde y el festejo tras el nacimiento de su hija Bruna

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“Si, le copié, parecido, le voy a tener que pedir permiso a ver qué dice”, dijo el volante.

Consultado por si iba a realizar ese festejo de gol de ahora en adelante, señaló: “Tengo que hablar con los niños a ver qué dicen de cómo tengo que festejar”.

Bruna Valverde

Bruna, cuya fecha de nacimiento aún no se informó, es la primera hija que llega a la familia de Federico Valverde y su pareja Mina Bonino.

Ambos ya tienen dos niños: Benicio, el mayor, de 6 años, y Bautista, de 3.