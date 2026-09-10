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Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados de este miércoles 9 de setiembre

Este miércoles 9 de setiembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 92 millones

10 de septiembre de 2026 8:18 hs
Resulatos del sorteo 5 de Oro

Resulatos del sorteo 5 de Oro

Este miércoles 9 de setiembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 92 millones.

Los números sorteados fueron 20, 23, 24, 35 y 39, mientras que la bolilla extra fue el 09.

El Pozo de Oro era de $31.530.417 y no tuvo aciertos.

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El Pozo de Plata, de $1.006.016, tampoco registró ganadores. En el segundo sorteo salieron los números 08, 11, 15, 44 y 45.

El Pozo Revancha, que tenía $63.896.415, quedó sin ganadores, con 0 aciertos.

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 hrs.

Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

Resultados del Pozo de Oro

  • 20
  • 23
  • 24
  • 35
  • 39
  • Bolilla extra: 9

Resultados del Pozo Revancha

  • 8
  • 11
  • 15
  • 44
  • 45

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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