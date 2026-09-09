Neltume Ports presentó al gobierno un proyecto de US$ 900 millones para una nueva terminal de contenedores en Montevideo

La empresa Neltume Ports (principal accionista de Montecon) presentó al gobierno un proyecto para invertir cerca de US$ 900 millones en la construcción de una nueva terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo , denominada Montevideo Container Terminal (MCT), y que competirá con Terminal Cuenca del Plata (TCP).

La iniciativa privada fue presentada el viernes ante Presidencia de la República , según dijeron fuentes a El Observador, y quedó ahora a consideración de las autoridades uruguayas.

La compañía sostiene que se trata de la mayor inversión portuaria privada planteada en Uruguay y proyecta una infraestructura con capacidad para movilizar hasta 1.150.000 contenedores por año .

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El objetivo de Neltume Ports —principal accionista de Montecon que opera actualmente en los muelles públicos— es aumentar la capacidad del Puerto de Montevideo y potenciar su funcionamiento como centro regional de distribución de cargas, particularmente para mercadería proveniente de Argentina, Brasil y Paraguay, informó a través de un comunicado.

“Estamos convencidos de que esta iniciativa privada responde a una necesidad concreta del sistema portuario uruguayo. La propuesta busca contribuir a mejorar la competitividad del Puerto de Montevideo, ampliar su capacidad para atender el crecimiento del comercio exterior y acompañar la estrategia de apertura comercial que impulsa el país. Con esta infraestructura, Montevideo se convertirá en un hub clave para Argentina, Brasil y Paraguay, y estar en el centro del comercio internacional de la región”, señaló el gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports, Fernando Reveco.

Nuevo competidor

La propuesta de Neltume Ports podría poner en tensión los compromisos asumidos por el Estado uruguayo con el actual operador especializado. Terminal Cuenca del Plata (TCP) —sociedad integrada en un 80% por la multinacional belga Katoen Natie y un 20% por la Administración Nacional de Puertos— se encuentra en medio de una inversión histórica por US$ 600 millones, de los cuales ya lleva ejecutados US$ 320 millones, que está prevista por el acuerdo de concesión extendido que le otorga la prioridad en la operación de contenedores en el Puerto de Montevideo.

Según el decreto que aprueba el acuerdo entre el Estado uruguayo y Katoen Natie/TCP, para que el Estado pueda autorizar otra terminal especializada de contenedores se debe superar el umbral de capacidad del 85% en los movimientos anuales de contenedores durante dos años consecutivos. La norma aclara explícitamente que esta condición no puede ser ejecutada ni invocada mientras se encuentre en desarrollo la construcción del proyecto de ampliación de la terminal. Si bien el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló la cláusula de tope del 85% de capacidad en un fallo a comienzos de año, en la misma sentencia sostuvo la validez general del acuerdo y la prioridad de TCP en la operativa de barcos portacontenedores.

Mientras ejecutan las obras de ampliación, en TCP entienden que la cláusula de estabilidad jurídica del negocio que se pactó en el acuerdo (validado por el TCA), además de la protección que le da el Tratado de Protección de Inversiones, hacen que Uruguay no pueda modificar unilateralmente las condiciones económicas sin exponerse a una potencial demanda en el CIADI.

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El proyecto presentado por Neltume prevé la construcción de una terminal especializada con aproximadamente 940 metros de línea de atraque, que permitirían recibir simultáneamente a dos buques post-Panamax de última generación.

También contempla un muelle especializado para cargas de trasbordo mediante barcazas, 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes y sistemas tecnológicos y de seguridad.

Según la propuesta de la compañía, la terminal tendría capacidad para movilizar hasta 1,15 millones de TEU anuales, lo que permitiría incrementar la capacidad operativa del Puerto de Montevideo.

Neltume Ports estima además que las obras generarían unos 1.800 puestos de trabajo durante la etapa de construcción.

La compañía entiende que la nueva infraestructura permitiría captar nuevas líneas navieras internacionales y aumentar la conectividad de Uruguay con otros mercados.

Una inversión de US$ 900 millones que ahora deberá evaluar el gobierno

La presentación de la iniciativa privada ante Presidencia da comienzo al proceso de análisis de la propuesta por parte de las autoridades.

Neltume Ports tiene experiencia en el desarrollo y operación de infraestructura portuaria en América Latina y plantea el proyecto como una inversión de largo plazo para fortalecer el posicionamiento de Montevideo como plataforma logística regional.

“Estamos proponiendo una inversión privada capaz de marcar un antes y un después para el Puerto de Montevideo y de transformarle en un hub regional para el Río de la Plata. Este proyecto va a generar empleo de calidad, impulsar el desarrollo logístico y fortalecer el posicionamiento de Uruguay como un actor relevante en el comercio marítimo regional. Ahora corresponde que las autoridades evalúen sus méritos conforme a la normativa vigente”, afirmó Reveco.