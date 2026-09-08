BCU ordenó cesar una operativa de transferencias de fondos que funcionaba sin registro

El Banco Central del Uruguay (BCU) ordenó cesar la operativa de transferencias de fondos realizada bajo el nombre comercial Quickly Remesas , al considerar que funcionaba como una empresa de transferencia de fondos sin estar registrada ni autorizada para operar como tal.

La decisión fue adoptada por la Superintendencia de Servicios Financieros. Según surge de la resolución, la operativa consistía en recibir y enviar transferencias internacionales de fondos mediante la compraventa de activos virtuales. En concreto, se recibían fondos en cuentas de instituciones financieras locales de personas que buscaban enviar dinero al exterior. Luego se compraban y vendían activos virtuales para concretar pagos en moneda local en el país de destino a los beneficiarios indicados por los clientes.

La operativa también se realizaba en sentido inverso y por el servicio se cobraba una comisión.

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La SSF señaló que la normativa considera empresas de transferencia de fondos a aquellas que, de manera habitual y profesional, prestan servicios de recepción y envío de giros y transferencias, tanto dentro del país como hacia el exterior, cualquiera sea la modalidad utilizada.

En ese sentido, la Superintendencia entendió que la habitualidad y profesionalidad surgían de la operativa desarrollada y del cobro de comisiones a los clientes. También sostuvo que el uso de activos virtuales no modifica la naturaleza del servicio prestado.

Por estos motivos, la SSF concluyó que la actividad realizada mediante Quickly Remesas constituía un servicio de transferencia de fondos y ordenó el cese de la operativa hasta tanto sea autorizada su inscripción como empresa de transferencia de fondos.