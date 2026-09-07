Mundial de Criollos: León Salvaje, un caballo de cabaña Chimango y Sergio Rochet, ganó el Freno de Oro

León Salvaje , un padrillo que pertenece a la cabaña melense Chimango (de la familia Gamarra) y al futbolista Sergio Rochet , fue coronado como el mejor caballo de la raza Criollos en una suerte de campeonato mundial de esta raza equina, al ganar el Freno de Oro de 2026 .

En una definición a la que accedieron los mejores 106 caballos de la región -53 de cada sexo-, tras varias instancias clasificatorias, León Salvaje fue el mejor macho luego de varias pruebas de evaluaciones morfológicas y funcionales a cargo de jurados internacionales , durante varias jornadas en los estadios cubierto y externo de la Asociación Brasileña de Criadores de Caballos Criollos (ABCCC), con capacidad para miles de espectadores que en todo momento colmaron los graderíos.

"Clasificó a Esteio compitiendo contra los mejores padrillos de América, obteniendo el Freno de Bronce en la Exposición de la Federación Internacional de Criadores de Caballos Criollos (FICCC) de 2026, en la Rural del Prado, y ahora compitió contra 53 machos clasificados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, escalando posiciones en el último día con una muy buena manguera, una Bayard perfecta con nota 10 y unas paleteadas muy buenas, adquiriendo el primer lugar", detalló el cabañero.

Ignacio Gamarra, director de la cabaña ubicada en Cerro Largo, sobre ese ejemplar expresó a El Observador: "Es un caballo súmamente manso que demuestra mucha garra y coraje en pista, domado por Bruno Almeida y luego entrenado y conducido en este ciclo Freno de Oro por Tomaz Gonçalves, ambos destacan el temperamento, docilidad y garra de nuestro caballo que, siendo un padrillo de cinco años, ha demostrado que ninguna pista le queda grande".

El Freno de Oro en hembras fue para para la yegua brasileña Oferenda da Tamanca, perteneciente a la cabaña Estancia Tamanca, de Santa Vitória do Palmar, con Ricardo Gigena Wrege como jinete.

Contexto

El Freno de Oro es una de las instancias principales cada año en la Expointer, cuya edición 49 se realizó del 29 de agosto al 6 de setiembre en el Parque Assis Brasil, en Esteio, próximo a Porto Alegre. Es la mayor exposición agropecuaria, industrial, comercial y artesanal en Sudamérica y una de las más grandes del mundo. La organizan la Secretaría de Agricultura, Pecuaria, Producción Sustentable y Desarrollo Rural del gobierno estadual, la Federación de Agricultura del Estado Río Grande del Sur y la Federación de Trabajadores en la Agricultura.

León Salvaje es hijo del padrillo Santa Alice Nublado II y de la yegua Dinastía Salvaje. Nació el 15 de octubre de 2020. De pelo tostado, cautivó a los jurados y se impuso a un amplio conjunto de favoritos.

Cabaña Chimango cría Criollos desde 1948 en Cerro Largo.

"Desde 2010 hemos desarrollado un proyecto apostando llegar a tener la mejor genética morfológica y funcional. Competimos en redomones obteniendo más de 100 ganadores, también en pruebas de domadores y paleteadas, llegando a ganar con nuestros propios hijos frenos de oro, plata y bronce juveniles en Esteio, todas pruebas que hacen parte de la cría y selección para afinar el producto", expresó.

Destacó de modo especial "el trabajo de domadores y jinetes" porque "sin sus aportes nada sería posible".

Este año, complementó, "ha sido especial, conquistamos el Freno de Bronce en la FICCC, completamos la Marcha Funcional FICCC, obtuvimos el Freno de Oro en dos categorías del Freno Joven y ahora coronamos con el mayor y soñado título del Freno de Oro con León Salvaje".

Cabaña Chimango, consideró Gamarra, "es un proyecto en familia, un legado para que perdure en el tiempo redoblando compromiso y sin duda disfrutando, lo soñamos, trabajamos duro para cada vez más llegar al óptimo, estamos convencidos que los valores junto al caballo Criollo es el rumbo que ha marcado nuestras vidas y queremos continuar así, agradecidos con la familia, con los amigos que siempre nos acompañan y que nos dan fuerza, y la fe en Dios que es la fortaleza".

Queda trabajando en un centro de reproducción

León Salvaje pertenece a la cabaña Chimango y al futbolista uruguayo Sergio Rochet (cabaña Las Violetas), quien este año adquirió el 2,5% de su propiedad en el remate en Sierra Serena, en Maldonado, durante la Expo Otoño, informó Gamarra.

El caballo, agregó, permanecerá en Brasil trabajando en un centro especializado en servicios de reproducción.

Más motivos de festejo para Criollos de Uruguay

Desde la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCCU) se destacó a El Observador que, además del gran logro de la cabaña Chimango, sobresalió otra conquista en la final de Esteio 2026: Pacífico Cupertino Corazón, de la cabaña sanducera La Pacífica, ganó el Freno de Plata, en ese caso con el jinete Gabriel Viola Marty.

También se señaló como una conquista muy positiva la de Tañido Buenazo, coronado Gran Campeón en la jura de Criollos en la Expointer, ejemplar expuesto por los cabañeros uruguayos Gerardo Barbosa, Guzmán Vergara, Juan Zangaro y José Manuel Cassarino junto con el argentino Patricio Williams.