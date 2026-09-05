Nuevo paro sorpresa afecta la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo

Un nuevo paro afecta este sábado a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo. La medida, comunicada por el sindicato de TCP-Nelsury, se desarrolla desde las 13:00 hasta las 23:00 horas.

Según informó Katoen Natie TCP, la paralización fue comunicada inmediatamente después de finalizar la maniobra de atraque de un buque, que quedó detenido en la terminal durante el período de la medida.

La negociación del convenio colectivo entre la empresa y el sindicato se desarrolla desde el 31 de mayo, con numerosas reuniones bipartitas y tripartitas.

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TCP señaló que recientemente presentó una propuesta cuyos avances fueron valorados por la Asamblea de trabajadores y que luego incorporó nuevas mejoras en tres de los siete puntos planteados por el sindicato.

La empresa rechazó las afirmaciones que le atribuyen falta de buena fe o una negativa a negociar y sostuvo que mantiene su propuesta y su disposición a explicar y aclarar los aspectos necesarios para concretar un acuerdo.

Asimismo, TCP advirtió que, si las medidas de este tipo persisten o se reiteran, comenzará a adoptar de inmediato las medidas administrativas necesarias y promoverá las acciones legales correspondientes, incluidas aquellas destinadas a determinar responsabilidades y reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

La empresa indicó que continuará informando cualquier novedad que afecte las operaciones o la atención de camiones.