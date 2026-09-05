Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes dispersas
Domingo:
Mín 
Máx  11°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / PUERTO DE MONTEVIDEO

Nuevo paro sorpresa afecta la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo

TCP advirtió que, si las medidas de paralización persisten o se reiteran, promoverá acciones legales para determinar responsabilidades y reclamar los daños y perjuicios ocasionados

5 de septiembre de 2026 13:14 hs
Terminal-TCP---DB_05.webp
Diego Battiste

Un nuevo paro afecta este sábado a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo. La medida, comunicada por el sindicato de TCP-Nelsury, se desarrolla desde las 13:00 hasta las 23:00 horas.

Según informó Katoen Natie TCP, la paralización fue comunicada inmediatamente después de finalizar la maniobra de atraque de un buque, que quedó detenido en la terminal durante el período de la medida.

La negociación del convenio colectivo entre la empresa y el sindicato se desarrolla desde el 31 de mayo, con numerosas reuniones bipartitas y tripartitas.

Más noticias

"La situación es crítica y no admite más demoras": el reclamo de los industriales por el Puerto de Montevideo

Paraguay quiere llegar en tren al puerto de Montevideo y sumar una opción frente a Zárate

TCP señaló que recientemente presentó una propuesta cuyos avances fueron valorados por la Asamblea de trabajadores y que luego incorporó nuevas mejoras en tres de los siete puntos planteados por el sindicato.

La empresa rechazó las afirmaciones que le atribuyen falta de buena fe o una negativa a negociar y sostuvo que mantiene su propuesta y su disposición a explicar y aclarar los aspectos necesarios para concretar un acuerdo.

Asimismo, TCP advirtió que, si las medidas de este tipo persisten o se reiteran, comenzará a adoptar de inmediato las medidas administrativas necesarias y promoverá las acciones legales correspondientes, incluidas aquellas destinadas a determinar responsabilidades y reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

La empresa indicó que continuará informando cualquier novedad que afecte las operaciones o la atención de camiones.

Las más leídas

José Mourinho, técnico de Real Madrid, trató de "ingenuo" a Federico Valverde y a sus compañeros tras la derrota ante Betis por LaLiga de España

Caso Carrera: tribunal confirmó que la jueza denunciara a Fiscalía de Corte "eventual irregularidad en la recolección" de pruebas de Fleitas

Sin Luis Suárez y con varias sorpresas, Diego Forlán dio su primera lista de reservados para los partidos ante Corea del Sur, Japón e India de la fecha FIFA

Ronald Araujo debutó como titular con Liverpool y jugó por primera vez como lateral derecho; fue de los mejores, y ganaron de visita por la Premier League

Temas

TCP Katoen Natie puerto de Montevideo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos