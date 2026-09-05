Los convocados de Peñarol para enfrentar a Danubio por el Torneo Clausura: Germán Pezzella integra la lista

Peñarol dio a conocer la lista de 21 futbolistas convocados para enfrentar hoy sábado a Danubio a las 15:00 horas, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura, con la principal novedad que es la presencia de Germán Pezzella, quién llegó en las últimas horas del periodo de pases.

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El defensor argentino, que rescindió contrato con River Plate tras no ser tenido en cuenta y entrenar diferenciado, firmó su contrato el martes pasado en el último día del período de pases y fue presentado el jueves.

Lista de jugadores convocados para el partido frente a Danubio, por la Fecha 5 del Torneo Clausura, @LigaAUFUruguay. pic.twitter.com/HJgU5vITxH — PEÑAROL (@OficialCAP) September 5, 2026 Otro aspecto a tener en cuenta es que en el último partido de Peñarol, en el empate por 2-2 ante Atenas de San Carlos por la Copa AUF Uruguay, Diego Laxalt, Facundo Batista y Luis Angulo terminaron con lesiones que seguramente le demanden al menos tres semanas de baja a cada uno, por lo que tampoco están en la lista.

A su vez, se sumó fue Luciano González. El delantero entró a los 68 minutos finales el miércoles contra Atenas de San Carlos y según informó una fuente del club a Referí, sufrió un esguince de rodilla que lo mantendrá fuera de los campos al menos por dos o tres semanas.