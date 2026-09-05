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Los convocados de Peñarol para enfrentar a Danubio por el Torneo Clausura: Germán Pezzella integra la lista

Peñarol publicó la lista de convocados por Diego Aguirre para enfrentar a Danubio por el Torneo Clausura, con la novedad de la presencia de Pezzella

5 de septiembre de 2026 12:16 hs
Peñarol presentó a Germán Pezzella como nuevo futbolista del club

Peñarol presentó a Germán Pezzella como nuevo futbolista del club

FOTO: @OficialCAP

Peñarol dio a conocer la lista de 21 futbolistas convocados para enfrentar hoy sábado a Danubio a las 15:00 horas, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura, con la principal novedad que es la presencia de Germán Pezzella, quién llegó en las últimas horas del periodo de pases.

Otro aspecto a tener en cuenta es que en el último partido de Peñarol, en el empate por 2-2 ante Atenas de San Carlos por la Copa AUF Uruguay, Diego Laxalt, Facundo Batista y Luis Angulo terminaron con lesiones que seguramente le demanden al menos tres semanas de baja a cada uno, por lo que tampoco están en la lista.

A su vez, se sumó fue Luciano González. El delantero entró a los 68 minutos finales el miércoles contra Atenas de San Carlos y según informó una fuente del club a Referí, sufrió un esguince de rodilla que lo mantendrá fuera de los campos al menos por dos o tres semanas.

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