Los convocados de Peñarol para enfrentar a Danubio por el Torneo Clausura: Germán Pezzella integra la lista

Peñarol dio a conocer la lista de 21 futbolistas convocados para enfrentar hoy sábado a Danubio a las 15:00 horas, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura, con la principal novedad que es la presencia de Germán Pezzella, quién llegó en las últimas horas del periodo de pases.
El defensor argentino, que rescindió contrato con River Plate tras no ser tenido en cuenta y entrenar diferenciado, firmó su contrato el martes pasado en el último día del período de pases y fue presentado el jueves.
Otro aspecto a tener en cuenta es que en el último partido de Peñarol, en el empate por 2-2 ante Atenas de San Carlos por la Copa AUF Uruguay, Diego Laxalt, Facundo Batista y Luis Angulo terminaron con lesiones que seguramente le demanden al menos tres semanas de baja a cada uno, por lo que tampoco están en la lista.
A su vez, se sumó fue Luciano González. El delantero entró a los 68 minutos finales el miércoles contra Atenas de San Carlos y según informó una fuente del club a Referí, sufrió un esguince de rodilla que lo mantendrá fuera de los campos al menos por dos o tres semanas.
El partido entre Peñarol y Danubio contará con la particularidad que se disputará sin gente. El domingo, en el clásico de la cuarta fecha que Peñarol perdió con Nacional, se produjeron graves incidentes entre barras de Peñarol y la Policía.
Por otro lado, El miércoles, por Copa AUF Uruguay, hinchas de Danubio invadieron la cancha del estadio Charrúa para agredir a sus propios jugadores en partido que estaban terminando ante Montevideo City Torque.