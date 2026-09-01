Hinchas de Danubio invadieron la cancha y agredieron a los futbolistas en la derrota ante Torque por la Copa AUF Uruguay; la Mutual analiza si para o no el fútbol

El reloj marcaba 93'30", de los 94 minutos que iban a jugar Montevideo City Torque frente a Danubio en el Estadio Charrúa por la segunda fecha del Grupo A de la Copa AUF Uruguay, cuando la imagen de la televisión mostró el momento en que un hincha enmascarado entró a la cancha, para agredir a los futbolistas.
Enseguida saltaron al campo de juego otros dos parciales de Danubio, ubicados en la tribuna visitante, y se produjo la reacción de los futbolistas.
El partido fue suspendido por el árbitro tres minutos después, cuando Torque vencía 2-0 a los de Maroñas.
La televisión mostró el momento en que un hincha enmascarado empujó a Bautista Tomattis, quien había ingresado en el segundo tiempo y estaba parado cerca del círculo central, y fue a buscar a Sebastián Rodríguez, a quien quiso golpear.
Entonces, el golero Kevin Martínez cruzó toda la cancha a defender a su compañero y tomó a golpes al hincha.
Luego ingresaron más hinchas y los futbolistas reaccionaron.
Danubio jugará el sábado a la hora 15.30 frente a Peñarol por la quinta fecha del Torneo Clausura.
A raíz de lo ocurrido, este miércoles la gremial de futbolistas se reunirá para evaluar si decide parar o no la actividad a raíz de lo ocurrido con los futbolistas de Danubio.
En julio, la Mutual de Futbolistas suspendió el fútbol por agresión a un futbolista en un partido de Segunda División Profesional.