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Hinchas de Danubio invadieron la cancha y agredieron a los futbolistas en la derrota ante Torque por la Copa AUF Uruguay; la Mutual analiza si para o no el fútbol

Los incidentes se produjeron cuando faltaban 30 segundos para el final del partido que jugaron este martes de noche en el Estadio Charrúa

1 de septiembre de 2026 23:00 hs
Danubio Torque Copa AUF Uruguay

El reloj marcaba 93'30", de los 94 minutos que iban a jugar Montevideo City Torque frente a Danubio en el Estadio Charrúa por la segunda fecha del Grupo A de la Copa AUF Uruguay, cuando la imagen de la televisión mostró el momento en que un hincha enmascarado entró a la cancha, para agredir a los futbolistas.

Enseguida saltaron al campo de juego otros dos parciales de Danubio, ubicados en la tribuna visitante, y se produjo la reacción de los futbolistas.

El partido fue suspendido por el árbitro tres minutos después, cuando Torque vencía 2-0 a los de Maroñas.

La televisión mostró el momento en que un hincha enmascarado empujó a Bautista Tomattis, quien había ingresado en el segundo tiempo y estaba parado cerca del círculo central, y fue a buscar a Sebastián Rodríguez, a quien quiso golpear.

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Entonces, el golero Kevin Martínez cruzó toda la cancha a defender a su compañero y tomó a golpes al hincha.

Luego ingresaron más hinchas y los futbolistas reaccionaron.

Danubio jugará el sábado a la hora 15.30 frente a Peñarol por la quinta fecha del Torneo Clausura.

A raíz de lo ocurrido, este miércoles la gremial de futbolistas se reunirá para evaluar si decide parar o no la actividad a raíz de lo ocurrido con los futbolistas de Danubio.

En julio, la Mutual de Futbolistas suspendió el fútbol por agresión a un futbolista en un partido de Segunda División Profesional.

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