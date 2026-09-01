Atenas vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: día, hora, precio de las entradas, por dónde verlo, posiciones y equipo arbitral

Tras perder el domingo el clásico contra Nacional, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, Peñarol vuelve a la actividad este miércoles en su segunda participación por la Copa AUF Uruguay.

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Los aurinegros visitarán a Atenas de San Carlos por la segunda fecha del grupo 1 del torneo.

El encuentro correspondiente a la fase de grupos del torneo de copa está programado para este miércoles 2 de setiembre .

El partido comenzará a las 20:00 horas .

La publicación de Pablo Bentancur con la que se palpita un inminente arribo de Nahitan Nández a Peñarol

Copa AUF Uruguay: Peñarol y Nacional serán visitantes en la segunda fecha que comienza este martes y que tiene el inicio para los equipos de la Divisional C

¿Dónde juegan Peñarol vs Atenas?

El cotejo se llevará a cabo en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado.

¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Atenas?

El partido se verá por DSports y en streaming por DGO.

Tabla de posiciones del grupo 1 de la Copa AUF Uruguay

Equipo Puntos Jugados Ganados Empates Perdidos Goles En contra Danubio 3 1 1 0 0 3 2 Peñarol 3 1 1 0 0 1 0 Atenas 0 1 0 0 1 2 3 City Torque 0 1 0 0 1 0 1

Peñarol le ganó en el debut 1-0 a Montevideo City Torque mientras que Atenas perdió 3-2 en su visita a Danubio.

City Torque y Danubio juegan este martes a la hora 20.15 en el Charrúa.

Equipo arbitral para Atenas vs Peñarol

Santiago Motta será el juez central del partido con Ernesto Hartwig y Pablo Álvez como asistentes. El cuarto árbitro será Elías Lorenzo.

La probable formación de Peñarol

Diego Aguirre volverá a parar un equipo alternativo para preservar a los titulares que el sábado deben enfrentar a Danubio por la quinta fecha del Torneo Clausura, certamen donde se le achicó el margen de error tras perder el clásico contra Nacional el pasado domingo.

Contra City Torque jugaron Sebastián Britos, Kevin Rodríguez, Brian Barboza, Franco Romero, Lucas Hernández; Eric Remedi, Diego Laxalt; Ignacio Alegre, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo; Facundo Batista.

Kevin Rodríguez se fue cedido a Boston River y Talleres de Córdoba le solicitó a Peñarol ejecutar la cláusula de repesca por Luis Angulo.

Sin Rodríguez, bajará Alegre al lateral y Aguirre colocaría a Stiven Muhlethaler. Por Angulo puede jugar Gonzalo Gelini un tiempo o también se le abren las chances al juvenil Estevan Pereyra.

En lugar de Remedi, que en el clásico demostró que tiene que ser titular, Aguirre puede incluir a Tomás Olase.

El debut de Germán Pezzella se espera para el sábado contra Danubio (hora 15.00, estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff).

Antecedentes Atenas vs Peñarol

Jugaron ocho veces en el historia con siete triunfos de Peñarol y un empate. Siete de los enfrentamientos fueron el Campeonato Uruguayo (desde 2025 denominado Liga AUF Uruguaya).

Según 1891.uy jugaron por primera vez un amistoso en 1979, con triunfo aurinegro por 2-0.