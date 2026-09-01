"Consumo y explotación sexual": qué se sabe del siniestro fatal del sargento que viajaba con tres adolescentes fugadas de INAU

La investigación por el siniestro fatal ocurrido en Las Piedras , en el que un sargento del Ejército de 40 años que circulaba a contramano chocó y provocó la muerte de una motociclista de 60 años , sumó nuevos elementos luego de conocerse que en el auto viajaban tres adolescentes que se habían retirado sin autorización de un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y una de ellas fue internada por "marcadores de consumo y explotación sexual", confirmó El Observador en diálogo con la presidenta del organismo, Claudia Romero .

Las adolescentes tienen 17, 14 y 14 años y estaban siendo buscadas luego de protagonizar una " salida no acordada " del centro de INAU en Canelones donde se encontraban, según explicó Romero en primera instancia a Telemundo (Canal 12).

Mientras las dos adolescentes de 14 años regresaron al hogar , la joven de 17 años fue derivada a una "clínica de agudos" luego de detectarse una situación que generó "alerta" por la existencia de " indicadores y marcadores de consumo y explotación sexual ".

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En paralelo, la Fiscalía continúa investigando las circunstancias del siniestro y, entre otros aspectos, busca determinar qué vínculo tenía el militar con las tres adolescentes que viajaban en su vehículo .

Cómo fue el siniestro fatal en Las Piedras

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en la intersección de Doctor Pouey y Colman, en Las Piedras. El sargento, que trabaja en la Escuela de Comunicaciones del Ejército, conducía un automóvil en sentido contrario cuando impactó contra la moto conducida por una mujer de 60 años, que murió en el lugar.

Antes del choque, otro motociclista, un hombre de 58 años, logró esquivar el auto, pero cayó al pavimento y sufrió traumatismos leves. El conductor del automóvil resultó ileso y se negó a realizarse la prueba de espirometría.

Desde Fiscalía indicaron a El Observador que el caso está a cargo de la Fiscalía de Las Piedras de 3° Turno, que este lunes ordenó todas las pericias de rigor.

La fiscalía se encuentra ahora a la espera de los resultados de los informes para determinar cómo continuará la investigación y evaluar una eventual formalización del conductor.

Según explicaron, las próximas actuaciones dependerán de los resultados que arrojen esas pericias.

Quiénes eran las tres adolescentes que viajaban con el militar

Romero explicó que las tres adolescentes se conocen del centro de INAU en el que se encontraban, pero no son familiares entre sí.

Para las dos jóvenes de 14 años era la primera vez que protagonizaban una salida no acordada, mientras que la adolescente de 17 años ya había tenido otros episodios similares.

Tras el siniestro, las dos menores de 14 años volvieron al hogar, pero la situación de la joven de 17 años es diferente. Está bajo la órbita del INAU desde febrero de 2025 y el organismo trabaja desde entonces en su caso junto con su familia. "Se detectó hace tiempo que tenía una situación de riesgo, difícil, compleja", explicó Romero.

Según la presidenta del INAU, distintos organismos estatales habían aplicado "distintas estrategias para intentar una mitigación", aunque no dieron el resultado esperado y la adolescente protagonizó varias salidas no acordadas. Ante la última salida, tanto el INAU como la familia realizaron denuncias ante la Policía.

Por qué fue internada la adolescente de 17 años

Romero señaló al consignado medio y confirmó a El Observador que la situación de la joven había generado "alerta" en el centro debido a "algunos indicadores y marcadores de consumo y explotación sexual".

La adolescente fue ingresada entonces a una "clínica de agudos", un centro destinado a brindar atención inmediata y estabilizar su situación. Allí se trabaja para "abordar la situación puntual, para reparar y prevenir", en coordinación con otros organismos estatales.

Uno de los puntos que deberá determinar ahora la investigación es cómo las tres adolescentes terminaron viajando en el vehículo del sargento y cuál era el vínculo entre ellas y el militar.

Ese aspecto forma parte de las actuaciones de Fiscalía, mientras continúa también la investigación sobre las responsabilidades del conductor en el siniestro que terminó con la muerte de la motociclista.