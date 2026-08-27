Bajo consumo: supermercados con estancamiento de ventas en el primer semestre del año

Los supermercados cerraron la primera parte del año con un estancamiento de las ventas luego de terminar 2025 con un leve aumento de 1% . El resultado coincide con el comportamiento negativo del sector de comercio y servicios en el mismo período.

El informe de actividad del segundo trimestre elaborado por la Cámara de Comercio mostró un retroceso de 0,6% en las ventas reales del sector que profundizó la caída de 1,1% registrada entre enero y marzo de este año . El documento señaló que el resultado confirma la fase de desaceleración que el sector atraviesa de forma sostenida desde el último trimestre de 2024, aún son señales de reversión de la tendencia.

De los 16 rubros relevados por la gremial solamente cuatro mostraron subas en sus ventas reales y las caídas más importantes se verificaron en hoteles, cuidado personal y restaurantes y confiterías .

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La cámara expuso que para el segundo semestre, bajo un contexto donde las perspectivas económicas para 2026 continúan siendo revisadas a la baja, es posible esperar que la actividad del sector permanezca ubicándose por debajo de los resultados obtenidos.

Supermercados y minimercados

Para desglosar los datos de actividad, la gremial relevó información de 16 empresas que cuentan con 157 locales y emplean a 7.901 personas.

En el caso de los supermercados, la variación real de las ventas en el segundo trimestre registró un aumento de 0,2% en la comparación interanual, luego de caer 0,3% entre enero y marzo pasado. Con ese desempeño el rubro atraviesa un semestre de estancamiento con dos trimestres consecutivos con tasas de variación cercanas al 0%.

El rubro Supermercados es uno de los que ha crecido sostenidamente en los últimos trimestres Foto: Leonardo Carreño.

A su vez, el indicador sobre rentabilidad actual del rubro se ubicó en una zona de moderado optimismo, con un 27% de las empresas consultadas con expectativas de mejoría respecto al año pasado y un 20% con perspectivas de deterioro.

El informe indicó que las expectativas de facturación de los supermercados para el próximo trimestre se mantienen levemente optimistas, con el 28% de las empresas esperando incrementos y un 25% proyectando caídas en las ventas.

En el desglose por rubros, la mayor baja se observó en calzado con 28%, artículos del hogar con 6,7% y juguetería con 6,2%. En sentido opuesto, las mejores se registraron en grandes electrodomésticos con 34%, ferretería con 9,8%, librería y papelería con 8,2% y panadería y rotisería con 5,8%.

En el caso de los minimercados la caída de la actividad fue más relevante. La variación real de las ventas del rubro en el segundo trimestre tuvo una contracción de 7,3% en la comparación interanual y con una desmejora respecto al resultado del primer trimestre cuando la baja fue de 5%.

En este sector, la evaluación sobre la rentabilidad actual se ubica levemente por encima de la neutralidad, con un 30% esperando incrementos respecto al año pasado y el 28% previendo bajas.

Los minimercados tienen expectativas de facturación en zona de moderado optimismo para el próximo trimestre, con el 38% de los encuestados con proyecciones de mejora y un 21% que espera una disminución.