/ Economía y Empresas / NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Gobierno avaló acuerdo salarial en supermercados con crecimiento real asegurado pese a apartarse de la pauta

El esquema acordado prevé aumentos y mecanismos de corrección que difieren de los lineamientos sugeridos para la negociación de la undécima ronda

14 de enero 2026 - 5:00hs
image
El Observador | Miguel Noguez

Por  Miguel Noguez

Cuando 2025 llegaba a su fin, se cerró en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un acuerdo tripartito en el sector de supermercados que abarca a aproximadamente 36.000 trabajadores.

El convenio, que estará vigente por dos años, se firmó luego de largas negociaciones entre sindicatos y empleadores, con una fórmula de ajustes y correctivos que se aparta de los lineamientos definidos por el gobierno para la undécima ronda, pero que aun así fue acompañada por el Poder Ejecutivo.

Entre otros puntos, el calendario incluye ajustes salariales semestrales por inflación proyectada y la novedad de que se aseguran específicamente tres puntos de crecimiento real durante el período de vigencia, independientemente de lo que ocurra con la inflación al cabo de los dos años.

Ajustes

  • Enero 2026: 3,68% (2,65% inflación; 1% de crecimiento real)
  • Julio 2026: 2,82% (1,8% inflación; 1% de crecimiento real)
  • Enero 2027: 3,68% (2,65% inflación; 1% de crecimiento real)

Esto contrasta con la pauta dada por el gobierno para la undécima ronda, donde se propusieron ajustes nominales, que contemplan aumento real, pero condicionado al cumplimiento de la meta de inflación anual.

Además, se aplicarán dos correctivos por IPC —en más o en menos— a la mitad y al final del acuerdo, según el acta. La pauta oficial había propuesto un correctivo intermedio por inflación subyacente, que finalmente no fue considerado.

El Ministerio de Trabajo destacó que se trata de un acuerdo tripartito "sólido", logrado con el compromiso de trabajadores y empresarios, y acompañado por el MTSS. “Fue un acuerdo tripartito, o sea que los empresarios y los trabajadores acordaron y nosotros como ministerio pudimos acompañar, pudimos ser parte de ese acuerdo”, señaló días atrás la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios.

A diferencia del acuerdo de supermercados, vale mencionar que en esta ronda hubo convenios entre empresarios y trabajadores que el gobierno no acompañó y en los que se abstuvo, por entender que incluían elementos que se apartaban de la pauta y que no podía convalidar.

En esos casos, las fórmulas incluyeron cláusulas gatillo y salvaguardas, así como mecanismos que garantizan puntos de crecimiento real al final de los plazos si la inflación superara los ajustes. También se incorporaron correctivos para todas las franjas, esquemas que distinguen entre el ajuste nominal y el crecimiento real del salario, e incluso correctivos semestrales, entre otros instrumentos.

Este tipo de situaciones se dio en convenios del sector financiero privado —como bancos, compañías de seguros, procesadoras de tarjetas de crédito, empresas de servicios financieros y casas de cambio— y en otros sectores, como servicios de acompañantes, entidades gremiales sociales, entidades deportivas, malterías y enseñanza privada, entre otros.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, señaló días atrás en entrevista con El Observador que la ronda de negociación registró una cantidad importante de acuerdos tripartitos, así como también situaciones en las que, durante la votación, el gobierno debió abstenerse porque “se escaparon por encima del lineamiento”.

De todas formas, dijo que eso “es beneficioso para las partes”. “Para los trabajadores, porque hubo acuerdo, pero también para el sector empleador, que lo acordó. Y dentro de los que fueron con votación para un lado o para otro, fueron los mínimos. Así que, desde nuestro punto de vista, hay una evaluación positiva en la cantidad de acuerdos suscritos y en el impacto en el salario”, afirmó el ministro.

El acuerdo en supermercados también incluye el reconocimiento y la regulación de las remuneraciones variables; una prima por presentismo, con condiciones de cobro y excepciones definidas; beneficios complementarios —como antigüedad, licencias vinculadas al cuidado y la incorporación del concepto de salud mental, entre otras figuras protectorias—; y cláusulas de negociación previa, prevención de conflictos y paz, orientadas a fortalecer el diálogo social y la resolución negociada de diferencias.

