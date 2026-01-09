Trabajadoras domésticas: cómo calcular la prima por antigüedad que se paga en febrero

Los salarios de las trabajadoras del servicio doméstico tuvieron desde el 1º de enero un aumento, según lo dispuesto en el último Consejo de Salarios del sector.

Ese ajuste, que se paga en los primeros días de febrero, también va acompañado —en caso de que corresponda— de una prima por antigüedad , que es de un 0,5% de aumento por año trabajado , con un máximo de 5%.

¿Cómo se debe calcular ese ajuste para hacer correctamente la liquidación? A continuación se presentan dos ejemplos al azar que pueden ayudar a los empleadores a evitar errores al hacer las cuentas.

COMISIÓN PERMANENTE Debate por cambios al Fonasa: oficialismo defendió mayor equidad del sistema y oposición criticó que se meta "la mano en el bolsillo"

SEGURIDAD SOCIAL Cambios en Fonasa: qué sueldos habrá que ganar en 2026 para tener devolución

El primer ejemplo supone el caso de una empleada que empezó a trabajar en julio de 2014 y que en enero de 2025 ya percibía una prima por antigüedad del 5%.

Al 31 de diciembre de 2025, la trabajadora cobraba un salario nominal mensual por 40 horas semanales de $ 30.232, incluida la prima por antigüedad.

Para hacer el nuevo cálculo se debe, primero, determinar el valor del salario nominal sin la prima, que en este caso es de $ 28.792. Este monto surge de excluir del salario nominal total el importe correspondiente a la prima por antigüedad, de modo de obtener la base salarial sobre la cual se aplica el aumento.

Como el año pasado llegó al tope del 5% en concepto de prima, este año vuelve a ser igual en porcentaje, ya que se mantiene ese máximo. Entonces, el cálculo a realizar será el siguiente:

1

A ese valor se le descontarán los aportes correspondientes y será el mismo salario (si no hay extras o faltas) hasta el 30 de junio, pues a partir del 1º de julio habrá otro incremento salarial por el ajuste por inflación más el aumento del nuevo convenio.

Ejemplo 2

Un segundo ejemplo toma en cuenta el caso de una empleada que comenzó a trabajar en febrero de 2021. Así, en enero de 2026 le corresponde percibir un 2% por prima por antigüedad, equivalente a un 0,5% por año trabajado durante cuatro años de actividad.

Al 31 de diciembre tenía un salario nominal de $ 18.000 por 24 horas semanales, incluida la prima por antigüedad. En este caso también se debe determinar el salario nominal sin tomar en cuenta el 1,5% de la prima generada por los años anteriores, que sería de $ 17.734 Este valor se obtiene excluyendo del salario nominal total el monto correspondiente a la prima por antigüedad, para aplicar el ajuste únicamente sobre la base salarial.

El cálculo es el siguiente:

2

A ese valor final se le descontarán los aportes correspondientes y será el mismo salario (si no hay extras o faltas) hasta el 30 de junio, pues a partir del 1º de julio habrá otro incremento salarial.

El mismo procedimiento se debe realizar con el valor hora y, a ese resultado, agregar la prima correspondiente por antigüedad.

Salario mínimo domésticas

El salario mínimo en esta actividad se ubica actualmente en $ 31.178 por 44 horas semanales de labor tras aumento de 3,13% en enero 2026. El valor del laudo mínimo por hora es de $ 164.

La segunda franja de salarios, que va desde $ 35.705 hasta $ 151.459, ajustó un 2,83%, y la tercera, desde $ 151.460 en adelante, ajustó un 2,43%, según el convenio.

El acuerdo vigente se extiende desde julio de 2025 hasta junio de 2027. Habrá otro aumento en julio de 2026, fecha en la que entrarán a regir las nuevas categorías laborales con sus respectivos salarios mínimos. Dichas categorías serán: general, cuidados y cocina.