Debate por cambios al Fonasa: oficialismo defendió mayor equidad del sistema y oposición criticó que se meta "la mano en el bolsillo"

La Comisión Permanente del Parlamento discutió este miércoles los cambios introducidos por el gobierno de Yamandú Orsi en el cálculo que deriva en las devoluciones del Fondo Nacional de Salud ( Fonasa ), que sufrirán modificaciones a partir de setiembre de 2027.

A fines de diciembre, el gobierno anunció que cambiaría la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE), que fija el costo promedio que insume al sistema dar cobertura de salud a un usuario a lo largo de su vida.

Hasta ahora, ese CPE estaba fijado en $4.828, pero a partir del 1° de enero, a través de un decreto, pasó a ser de $ 6.693 , lo que elevó el umbral de ingresos a partir del cual se generan devoluciones .

PODER EJECUTIVO Ajustes en Fonasa: el detrás de una "corrección" postergada que evidenció errores de comunicación y expone al gobierno de Orsi al "costo" político

A partir de setiembre de 2027 (con la liquidación anual de los aportes realizados a lo largo de 2026), algunas personas –dependiendo del nivel de ingresos y la composición del núcleo familiar– dejarán de recibir devoluciones o lo harán por un monto menor .

La oposición apuntó contra esta medida desde un principio por considerar que se trata de una "expropiación", un "aumento de impuestos" encubierto y que el Poder Ejecutivo carece de legitimidad para introducir cambios de este tipo sin el aval del Parlamento.

Pero el gobierno aduce que se trata de la corrección de un "error de diseño", que no tiene un afán recaudatorio y que el sistema estaba "subestimando" el costo de otorgar cobertura a los usuarios por distintas razones.

Fue así que la oposición –a través de una moción presentada por el diputado nacionalista Sebastián Andújar– promovió un llamado, en régimen de comisión general (sin consecuencias políticas ni declaración votada al final, como la interpelación), a los ministros de Economía, Gabriel Oddone, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

Durante varias horas, el equipo económico y el de salud expusieron los argumentos –que ya habían esgrimido públicamente antes– por los cuales entienden que estas modificaciones son correctas.

Pero el debate entre los 11 miembros de la Comisión Permanente viró rápidamente hacia cuestiones políticas e ideológicas, independientemente de los aspectos técnicos de la "corrección metodológica" que impulsa el gobierno y la legalidad o no del cambio por parte del Ejecutivo.

Agua, jabón y esponja de alambre

Pedro Bordaberry Foto: Gastón Britos/FocoUy

Como en otras discusiones e instancias parlamentarias de este tipo, el oficialismo se abroqueló detrás de los ministros y la oposición criticó la gestión.

Uno de los más críticos fue el senador colorado Pedro Bordaberry, quien acusó al Frente Amplio de tener "verguenza" de defender a los uruguayos que "ganan y se esfuerzan". Es que el cambio en las devoluciones del Fonasa afectará, a grandes rasgos, a los uruguayos que perciben más de $170 mil nominales, aunque el cálculo depende de varios factores, algo que se puede consultar en esta nota de El Observador.

El dirigente de Vamos Uruguay cuestionó que el Frente Amplio no ataque los problemas reales del sistema de salud, las "roscas" como los definió, en las que hay "mutualistas fundidas" pero "servicios privados" y "médicos" que son "todos ricos". "No se animan a ir por eso para tener un mejor sistema de salud", acusó.

Y, citando al frenteamplista Héctor Lescano, pidió "jabón, mucha agua y esponja de alambre" para encarar el problema. "Precisamos valentía para enfrentar a quienes se enriquecen del sistema y no para castigar a quienes lo sostienen", dijo.

Otros legisladores hicieron énfasis en sus intervenciones a la legalidad de los cambios introducidos, como el diputado blanco Pablo Abdala que aseguró que el Poder Ejecutivo "no tiene legitimidad" para resolver esto. "Se está arrogando una potestad que es del legislador", marcó.

Su correligionario Sebastián Da Silva acusó al ministro Oddone de mentir –con "premeditación y alevosía"– y de hacerle creer a la ciudadanía que la idea de cambiar las devoluciones del Fonasa cayó del cielo.

Sebastián Da Silva Foto: Gastón Britos / FocoUy

"Acá vino el ministro de Economía y la ministra de Salud Pública haciéndonos creer que se juntaron un día de la primavera, se pusieron abajo de un manzano, se les cae una manzana en la cabeza y a partir de ahí se les ocurre: '¡ Eureka, tenemos de dónde sacar 90 millones de dólares!'", cuestionó.

El equipo económico reconoció que desde 2019 los técnicos del ministerio habían sugerido realizar estos cambios, que, Tabaré Vázquez primero, y Luis Lacalle Pou después, desestimaron hacer.

Da Silva dijo que Oddone "destruyó" la confianza que algunos miembros de la oposición habían depositado en él y apuntó al "harto conocido mecanismo frentista" de meter "la mano en el bolsillo".

"No tienen otra forma de gobernar que aumentando los impuestos (...) Nos mintió en la cara el ministro en el Presupuesto nacional. Se hizo el oso, el sota, y después viene un día medio entre gallos y medias noches a meterle un mazazo de 90 millones de dólares. Esa es la verdad", afirmó.

A modo de advertencia, adelantó que estaría junto a Bordaberry siguiendo "detenidamente" el destino de los millones de dólares que el Estado pasará a recaudar con este cambio y que el gobierno promete serán destinados a mejorar las prestaciones del sistema de salud.

"Y vamos a analizar con el senador Bordaberry si no hay que hacer un recurso a ver si es necesario una ley", adelantó Da Silva. "Porque sabe una cosa, sé que tengo cara de choto pero no soy choto".

"Ni una devolución tendría que haber"

Senado/ Ley de caja de profesionales/Daniel Borbonet Foto: Leonardo Carreño

Durante gran parte de la jornada, la defensa del oficialismo se centró en la reforma del sistema de salud que llevó adelante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y el Fonasa.

En el debate también entró la puja por los dos "modelos de país" contrapuestos.

La diputada Ana Olivera —que segundos antes había dicho que trataría de no entrar en la “tentación” de responder a Da Silva y otros opositores— sostuvo que no eran admisibles las acusaciones de “mentirosos” y “ladrones”, ni la intención de la oposición de “meterse” en los asuntos internos de la otra fuerza política..

"El Fonasa no cayó de la nada. El SNIS no es obra de la nada. Es obra de una fuerza política que se propuso, entre otras cosas, atacar la desigualdad en el año 2005. Acá se dijo que defendemos una idea de país desde hace muchos años. Nosotros también. Desde hace muchos años, de justicia social y vamos a seguir trabajando en esa dirección", sostuvo.

El médico Daniel Borbonet, senador por el Frente Amplio, también defendió al sistema. Y reconoció que durante la discusión de la creación del SNIS, en el primer gobierno de su fuerza política, él fue uno de los que opinó que no había que hacer devoluciones del Fonasa.

"Muchos dijimos: 'No hay que devolver'. Porque la base de la solidaridad es que, los que por suerte podíamos pagar, tuviéramos que pagar por otros que no podían", recordó.

Borbonet dijo que hay casi 900 mil usuarios de ASSE que no aportan al Fonasa porque no pueden. "¿Cómo no vamos a ser solidarios con casi 900 mil usuarios que aportan porque no pueden aportar, pero reciben prestaciones?", se preguntó.

"Si fuera por nosotros, ni una devolución tendría que haber", dijo.

Para cerrar, apuntó a las diferencias entre oficialismo y oposición. "Acá hoy quedó demostrado que somos diferentes".

Sobre el final de la sesión, Oddone lamentó la deriva expositiva de la jornada. "Hemos destinado la mayor parte del tiempo a hablar de cosas que son relevantes, importantes, sensibles, pero que no están en el corazón del motivo por el que fuimos convocados", remarcó.

Criticó que no había habido "un solo argumento" para discutir la metodología de cálculo del CPE ni argumentos jurídicos para sostener que la decisión del Ejecutivo constituía una medida "ilegal".

Y le concedió a Da Silva que la gente estaba cansada de las discusiones sobre "aspectos vacíos", pero también del "ataque injustificado".

"Soy un ciudadano común que ha estado más alejado de la política que muchos de estedes y creánme que a la gente la cansa esa provocación sistemática, permanente, sin fundamento, nunca entrando en el fondo de la cuestión", dijo.