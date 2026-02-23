Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Marcelo Gallardo anunció su renuncia a la dirección técnica de River Plate argentino y el jueves dirigirá su último partido ante Banfield

En un video difundido a través de las cuentas oficiales de River Plate, el Muñeco Gallardo anunció el final de su segundo ciclo al frente de River Plate

23 de febrero 2026 - 21:37hs
Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo

Foto: Alejandro Pagni/AFP

El entrenador de River Plate argentino, Marcelo Gallardo, anunció este lunes el final de su ciclo como entrenador del millonario. La noticia impactó a todo el fútbol argentino y el DT se despedirá este jueves cuando su equipo enfrente a Banfield en el Monumental de Núñez a la hora 19.30 por la fecha 7 del Torneo Apertura de la vecina orilla.

El detonante de la salida fue la derrota que su equipo sufrió contra Vélez Sarsfield lo que configuró su caída número 13 en los últimos 20 partidos, además de la tercera consecutiva en la presente temporada.

La noticia se divulgó a través de un video que River Plate publicó a través de sus redes sociales con el mensaje del propio entrenador: “Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, cuando las cosas no salieron como proyectamos que salgan”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2026088224628564297?s=20&partner=&hide_thread=false

“Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos", agregó.

En su primer ciclo al frente de River Plate, entre mayo de 2014 y noviembre de 2022, Gallardo ganó las Copas Libertadores 2015 y 2018 (esta en recordada final ante Boca Juniors en Madrid), la Copa Sudamericana 2014, las Recopas Sudamericanas 2015, 2016 y 2019, la Copa Suruga Bank 2015, el torneo argentino 2021, las Copas Argentinas 2016 , 2017 y 2019, las Supercopas Argentinas 2017 y 2019, y el Trofeo de Campeones 2021.

En el primer semestre de 2024 dirigió sin éxito a Al Ittihad de Arabia Saudita y retornó a River Plate en agosto de 2024 sin poder levantar ninguna copa y ya sin la mística que generó en su primer pasaje por el club.

En total, Gallardo registró 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas desde que retornó al cuadro de sus amores en agosto de 2024.

Gallardo, de 50 años, comenzó su carrera como entrenador en Nacional, club en el que se retiró siendo campeón uruguayo en 2010-2011, y lo sacó campeón como DT en 2011-2012.

Marcelo Gallardo River Plate

