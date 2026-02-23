A dos días para que cierre el período de pases, Diego Aguirre apuesta por un juvenil de gran nivel en Peñarol y que hizo un golazo en la práctica; mirá el video

Peñarol volvió al triunfo este domingo al vencer de atrás 2-1 a Deportivo Maldonado en la noche de este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Apertura. Por su parte, en el club, su técnico, a dos días del cierre de pases, apuesta por el juvenil Brandon Álvarez, quien ha demostrado que está para jugar.

El equipo de Diego Aguirre volvió a defeccionar en su juego, pero dos golazos de Matías Arezo y de Leonardo Fernández, dieron vuelta el marcador luego del 1-0 transitorio con un gol en contra de Eric Remedi en la primera parte.

Los carboneros tuvieron en la figura de Washington Aguerre, quien volvió al arco, a un futbolista fundamental, ya que al inicio del complemento le sacó el segundo (que hubiera sido el 2-0) a Noble.

Diego Aguirre quedó conforme con el resultado registrado en el triunfo de Peñarol ante Deportivo Maldonado.

Cuando quedan solo dos días para el cierre del período de pases lo consideró "muy bueno".

Cabe destacar que este domingo, como informó Referí, se llegó a un acuerdo con el Indio Fernández, quien llega de Godoy Cruz de Mendoza.

Pero en Peñarol aún están en busca de un nuevo extremo e intentan negociar.

Más allá de esto, Diego Aguirre ya confirmó que apostará en ese sector por el Juvenil Brandon Álvarez, quien entró en el último minuto de este domingo por Matías Arezo.

El futbolista, de 18 años, ya jugó los tres encuentros de Peñarol en este Torneo Apertura, y suma ocho en su haber desde que debutó oficialmente el 15 de agosto de 2025 contra Boston River.

"Brandon Álvarez va a aportar mucho, es un jugador muy bueno con gran futuro", dijo Diego Aguirre luego del partido contra los fernandinos.

Por su parte, el presidente Ignacio Ruglio también lo halagó: "En los partidos malos es cuando las individualidades te hacen ganar. En estos partidos es cuando tiene que jugar Brandon (Álvarez). Si no juega Brandon, no hay proyecto. El otro día hablábamos con Diego (Aguirre) y me decía que tenía ganas de tirarlo a la cancha. No puede ser que no juegue un jugador de 18 años que lo están mirando en Europa".

Este lunes, Peñarol subió un video a sus redes, de un golazo que convirtió en la última práctica, picándosela al arquero.

