Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

A dos días para que cierre el período de pases, Diego Aguirre apuesta por un juvenil de gran nivel en Peñarol y que hizo un golazo en la práctica; mirá el video

El entrenador carbonero le tiene mucha fe a una de las figuras que han surgido en los últimos tiempos

23 de febrero 2026 - 12:26hs
Brandon Álvarez en Peñarol vs Boston River Copa de la Liga AUF
Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Peñarol volvió al triunfo este domingo al vencer de atrás 2-1 a Deportivo Maldonado en la noche de este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la tercera fecha del Torneo Apertura. Por su parte, en el club, su técnico, a dos días del cierre de pases, apuesta por el juvenil Brandon Álvarez, quien ha demostrado que está para jugar.

Los carboneros tuvieron en la figura de Washington Aguerre, quien volvió al arco, a un futbolista fundamental, ya que al inicio del complemento le sacó el segundo (que hubiera sido el 2-0) a Noble.

Brandon Álvarez es tenido en cuenta

Diego Aguirre quedó conforme con el resultado registrado en el triunfo de Peñarol ante Deportivo Maldonado.

Una de las largadas del Desafío Dos Arroyos este domingo
RUNNING

Luto en el running uruguayo: murió corredora en el Desafío Dos Arroyos, carrera entre las playas del arroyo Carrasco y Pando

Gustavo Tejera en Progreso vs Nacional
TORNEO APERTURA

El enérgico reclamo de Progreso tras el partido ante Nacional para manifestar su "profunda preocupación por los reiterados fallos arbitrales"; mirá el comunicado

Cuando quedan solo dos días para el cierre del período de pases lo consideró "muy bueno".

Cabe destacar que este domingo, como informó Referí, se llegó a un acuerdo con el Indio Fernández, quien llega de Godoy Cruz de Mendoza.

Pero en Peñarol aún están en busca de un nuevo extremo e intentan negociar.

Más allá de esto, Diego Aguirre ya confirmó que apostará en ese sector por el Juvenil Brandon Álvarez, quien entró en el último minuto de este domingo por Matías Arezo.

El futbolista, de 18 años, ya jugó los tres encuentros de Peñarol en este Torneo Apertura, y suma ocho en su haber desde que debutó oficialmente el 15 de agosto de 2025 contra Boston River.

"Brandon Álvarez va a aportar mucho, es un jugador muy bueno con gran futuro", dijo Diego Aguirre luego del partido contra los fernandinos.

Por su parte, el presidente Ignacio Ruglio también lo halagó: "En los partidos malos es cuando las individualidades te hacen ganar. En estos partidos es cuando tiene que jugar Brandon (Álvarez). Si no juega Brandon, no hay proyecto. El otro día hablábamos con Diego (Aguirre) y me decía que tenía ganas de tirarlo a la cancha. No puede ser que no juegue un jugador de 18 años que lo están mirando en Europa".

Este lunes, Peñarol subió un video a sus redes, de un golazo que convirtió en la última práctica, picándosela al arquero.

Aquí se puede ver el posteo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2025932409695338796?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Deportivo Maldonado Torneo Apertura Ignacio Ruglio

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico
TORNEO APERTURA

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico

Álvaro Tata González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso con el trofeo de la Copa del Mundo
FÚTBOL

El "miedo" de Ruggeri y la alegría de Lugano, Godín y el Tata González con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en Montevideo

Una de las largadas del Desafío Dos Arroyos este domingo
RUNNING

Luto en el running uruguayo: murió corredora en el Desafío Dos Arroyos, carrera entre las playas del arroyo Carrasco y Pando

Ignacio Alonso y Paco Casal
FÚTBOL

El "empate" de AUF y Tenfield por AntelTV: tras sortear el mayor obstáculo, ¿qué falta para que firmen?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos