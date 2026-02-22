De Indio a Indio: con una imagen de IA con Walter Olivera, Peñarol le dio la bienvenida a Roberto Fernández, nuevo refuerzo para Diego Aguirre

La foto de IA que subió Peñarol entre Walter Olivera y el nuevo refuerzo, Roberto Fernández: de Indio a Indio

Peñarol oficializó en la tarde de este domingo la llegada de Roberto "Indio" Fernández al club, uno de los jugadores que había pedido el director técnico Diego Aguirre para esta temporada.

Como informó Referí, este mismo domingo se había llegado a un acuerdo y en la tarde se hizo oficial.

Diego Aguirre hacía tiempo que había pedido al Indio Fernández para sumar a su equipo.

Como informó Referí el pasado 9 de febrero, Peñarol ya había hecho una oferta a Godoy Cruz por el volante.

La oferta de los aurinegros había sido por el 50% de la ficha del futbolista, pero la misma fue rechazada por el club argentino.

Pero en las últimas horas todo cambió.

Según informó este domingo una fuente de Peñarol a Referí, la oferta se mejoró y también el porcentaje de su pase.

Los carboneros ofrecieron US% 1.500.000 por el 60% de la ficha del Indio Fernández y eso fue aceptado, por lo que ahora solo resta la firma del futbolista.

Casi sobre la hora 17 de este domingo, Peñarol oficializó la llegada del futbolista, quien es concuñado y amigo de Leonardo Fernández, con quien se conocen desde que jugaban juntos en Fénix.

Se trata de una nueva alta aurinegra en este período de pases que se suma a Franco Escobar, Washington Aguerre, Abel Hernández, Sebastián Britos, Facundo Batista, Gastón Togni, Lucas Ferreira, Diego Laxalt, Luis Miguel Ángulo y Mauricio Lemos. Además, Matías González, Andrés Madruga y Franco González, retornaron de sus respectivos préstamos.

Aquí se puede ver el posteo con IA y una foto con el Indio Olivera: