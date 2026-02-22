Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 27 millones de pesos

Este domingo 22 de febrero se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 27 , 8 millones, lo que se traduce en más de 717 mil dólares.

El Pozo de Oro sortea un total de $ 16,7 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 11,1 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.