Evaristo González criticó el arbitraje de Gustavo Tejera en Progreso vs Nacional: "Una vez más salió la publicidad de Ayudín"

El consejero de Peñarol Evaristo González criticó este domingo a Gustavo Tejera por su arbitraje del sábado en el triunfo de Nacional sobre Progreso por 1-0 en partido de la segunda fecha del Torneo Apertura jugado en el estadio Silvestre Landoni de Durazno.

En la previa del partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado , Evaristo fue consultado en conferencia de prensa sobre el arbitraje de ese partido.

"Compartí lo que dicen mis compañeros de directiva, todos conocemos a Leonel (Rocco), un técnico muy serio, profesional y para que realmente haya reaccionado con esa calentura... Cuando uno ve las jugadas se da cuenta de que hubo una injusticia con Progreso muy importante, una vez más salió la publicidad de Ayudín" , manifestò.

Progreso fue perjudicado al sufrir una injusta expulsión de Sebastián Cardozo por una jugada donde ni siquiera le cometió infracción a Maximiliano Silvera, pero donde Maximiliano Gómez le marcó que hubo una plancha (que no impactó al delantero ex Peñarol) y Tejera decidió sacar amarilla al defensor que estaba amonestado.

Los gauchos también protestaron mano de Sebastián Coates en el gol de Julián Millán, en una acción gris ya que el balón pareció dar en el hombro.

Eso sí, Coates recibió el balón de Silvera, quien pareció impactar con el brazo derecho la pelota cuando recibió una carga de atrás (que no configuró falta) de un defensor.

Peñarol tuvo una muy mala experiencia con Tejera en la final de la Liga AUF Uruguaya porque no le cobró un claro penal de Diego Romero sobre Leonardo Fernández.

Otro que criticó a Tejera fue Alejandro González: "Hay unanimidad como el penal en el clásico del Parque Central, cosas que rompen los ojos y lo de ayer son cosas que inciden en el campeonato y que lamentablemente teniendo VAR es inadmisible que pasen".