Lo que dijeron Ignacio Ruglio y Evaristo González sobre la posibilidad de que Darwin Núñez vuelva a Peñarol para llegar con rodaje al Mundial 2026

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio y el consejero de la oposición Evaristo González se manifestaron este domingo sobre la posibilidad de que Darwin Núñez pueda llegar al club desde Al Hilal de Arabia Saudita a préstamo por unos meses de modo tal de llegar con rodaje y buena cantidad de minutos al Mundial 2026 que comienza el 11 de junio.

El pasado 11 de febrero, Al Hilal anunció que Darwin Núñez fue dejado afuera de la lista de los ocho extranjeros con los cuales terminará de disputar la Saudi Pro League.

De esta forma, Darwin solo será elegible para disputar la Champions League de Asia donde Al Hilal está clasificado a octavos de final. Esa instancia comenzará a disputarse a partir del 2 de marzo.

El 12 de febrero, Referí presentó un informe sobre los mercados internacionales que siguen abiertos para que el delantero artiguense pueda buscar un nuevo equipo que le permita tener más protagonismo de acá al Mundial.

Entre esos mercados, el que sigue abierto hasta el 25 de febrero es el de Uruguay.

Dos consejeros fueron consultados por Referí sobre la posibilidad de que llegue a Peñarol. Uno manifestó su deseo de que eso se concrete. El otro lo vio imposible.

Este domingo dos dirigentes aurinegros se manifestaron públicamente al respecto desde el Campus de Maldonado, en la previa del partido de Peñarol ante Central Español por la fecha 2 del Torneo Apertura.

Evaristo González dijo que le envío un mensaje al jugador a través de un amigo en común.

Consultado por la respuesta, el consejero dijo: "Que es muy difícil, fue muy polite (cortés), muy correcto. Sería lo idea que pidiendo licencia en su club venga por estos meses, pueda trabajar con Bielsa y llegar al 100% al Mundial. Para Peñarol sería un gusto contar con él y un fichaje extraordinario", declaró en la previa de radio Universal, AM 970.

En el mismo medio, el presidente Ruglio dijo poco después: "Le escribí el otro día y también algún exjugador de Peñarol, compañero de él, lo estuvo llamando para que supiera que en casos de que se alinearan los astros, cosa que es muy difícil porque tiene ofertas de otros mercados que todavía están abiertos, que supiera que el club de él lo está esperando. Más que nada eso. Son esas cosas que son muy difíciles de que pasen, pero que nunca está de más hacer la gestión".

"Las respuestas que hayan habido van a quedar en el ámbito privado, pero tiene ofertas para ir a otros mercados y si bien la mayoría han cerrado todavía hay mercados abiertos", agregó el presidente.

El sábado se informó que el jugador se quedará en Al Hilal y este lunes podrá jugar por la Champions donde su equipo tiene pendiente un partido de fase de grupos.