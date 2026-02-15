Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  21°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 43 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

15 de febrero 2026 - 12:13hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este domingo 15 de febrero se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 43.4 millones, lo que se traduce en más de 1.1 millones de dólares (U$S 1.131.872).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 36.7 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 6.7 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias
Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 43 millones de pesos

Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

EN VIVO todos los resultados del sorteo del 5 de Oro de este miércoles 11 de febrero

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro sorteo sorteo 5 de oro Pozo de Oro

Seguí leyendo

Las más leídas

La emoción de Marcelo Fernández con la retirada de Don Bochinche
TELEVISIÓN

Las lágrimas de Marcelo Fernández al aire después de la retirada de Don Bochinche en el Teatro de Verano: "imposible salir ileso"

La OIT vuelve a señalar a Uruguay por la negociación colectiva y pide revisar el rol de los consejos de salarios
OIT

La OIT vuelve a señalar a Uruguay por la negociación colectiva y pide revisar el rol de los consejos de salarios

Accidente fatal con tres muertos y tres heridos: familia que volvía del Carnaval de Artigas volcó en la ruta
SINIESTRO FATAL

Accidente fatal con tres muertos y tres heridos: familia que volvía del Carnaval de Artigas volcó en la ruta

Maximiliano Silvera
EN VIVO

Nacional 1-1 Racing: el tricolor lo empató pero no encontró los caminos para llevarse los tres puntos y se fue entre chiflidos del Gran Parque Central

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos