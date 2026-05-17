5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 17 de mayo EN VIVO

Este domingo 17 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 45.000.000 , lo que equivale a más de U$S 1.200.000.

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El Pozo de Oro sorteó $ 24.454.185 y resultó con un solo ganador . Mientras que el Pozo de Plata repartió $ 872.876 y tuvo tres ganadores , que se llevaron $ 290.959 cada uno.

El Pozo Revancha puso en juego $ 20.959.994 y terminó vacante.

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 13 de mayo EN VIVO

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 45 millones de pesos

VIDEO

Resultados del Pozo de Oro

30

28

04

09

07

Bolilla extra: 21

Resultados del Pozo Revancha

20

21

17

45

07

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.