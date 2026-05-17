5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 17 de mayo EN VIVO

Este domingo 17 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 45.000.000, lo que equivale a más de U$S 1.200.000.
El Pozo de Oro sorteó $ 24.454.185 y resultó con un solo ganador. Mientras que el Pozo de Plata repartió $ 872.876 y tuvo tres ganadores, que se llevaron $ 290.959 cada uno.
El Pozo Revancha puso en juego $ 20.959.994 y terminó vacante.
El sorteo se puede seguir a continuación:
VIDEO
Resultados del Pozo de Oro
- 30
- 28
- 04
- 09
- 07
- Bolilla extra: 21
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.