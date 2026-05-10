Sorteo del 5 de Oro: resultados de este domingo 10 de mayo EN VIVO

Este domingo 10 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $18.6 millones , lo que equivale a más de U$S 466 mil (US$ 466.395).

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El Pozo de Oro sorteaba $ 7. 888. 329 millones y resultó vacante. El Pozo de Plata ponía en juego $ 736.310 y tuvo tres aciertos . Por otra parte, el Pozo Revancha jugaba $ 9.942.229 y también resulto vacante .

5 de Oro: resultados del sorteo jueves 7 de mayo EN VIVO

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 18 millones de pesos

Resultados del Pozo de Oro

21

02

09

41

06

Bolilla extra: 19

Resultados del Pozo Revancha

38

40

43

48

31

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.