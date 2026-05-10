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Sorteo del 5 de Oro: resultados de este domingo 10 de mayo EN VIVO

El Pozo de Plata tuvo tres aciertos y tanto el Oro como el Revancha resultaron vacantes

10 de mayo de 2026 22:09 hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este domingo 10 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $18.6 millones, lo que equivale a más de U$S 466 mil (US$ 466.395).

El Pozo de Oro sorteaba $ 7.888.329 millones y resultó vacante. El Pozo de Plata ponía en juego $ 736.310 y tuvo tres aciertos. Por otra parte, el Pozo Revancha jugaba $ 9.942.229 y también resulto vacante.

El sorteo se puede repasar a continuación:

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Embed - Sorteo 5 de Oro - 10/05/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 21
  • 02
  • 09
  • 41
  • 06
  • Bolilla extra: 19

Resultados del Pozo Revancha

  • 38
  • 40
  • 43
  • 48
  • 31

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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