Sorteo del 5 de Oro: resultados de este domingo 10 de mayo EN VIVO

Este domingo 10 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $18.6 millones, lo que equivale a más de U$S 466 mil (US$ 466.395).
El Pozo de Oro sorteaba $ 7.888.329 millones y resultó vacante. El Pozo de Plata ponía en juego $ 736.310 y tuvo tres aciertos. Por otra parte, el Pozo Revancha jugaba $ 9.942.229 y también resulto vacante.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 10/05/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 21
- 02
- 09
- 41
- 06
- Bolilla extra: 19
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.