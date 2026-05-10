Los pobres no viven igual que hace 15 años: Mides actualiza el índice con el que otorga asignaciones y le dice "al resto del Estado quiénes son los más vulnerables"

“La vivienda, ¿tiene baño?”. ¿Cuál es “el material predominante del techo”? “Indique con cuáles de los siguientes elementos cuenta su hogar” y que funcionen, entre ellos calefón, lavarropas, televisión, heladera y vehículo.

“¿Cuál es la principal fuente de energía que utiliza para cocinar en el hogar?”. “En los últimos 30 días, ¿alguna vez usted u otro adulto de su hogar dejó de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero?”. ¿Cuál es el nivel de educación más alto alcanzado? “¿El/a niño/a asiste a un centro de cuidados y educación inicial?”.

El técnico del Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ) toca la puerta en Cerro Norte y comienza a llenar los espacios de los cuatro módulos del formulario que mide la “vulnerabilidad socioeconómica”. Al final tiene un recuadro para anotar sus observaciones.

Mides adelanta acciones del Plan Invierno y Civila asegura que el esfuerzo "está dando sus frutos" y "se está notando" en algunas zonas

En este barrio al fondo del estadio Tróccoli se acumulan las visitas pendientes en “los palomares” y el Plan Más Barrio del gobierno facilita el desembarco para ir casa por casa. En los primeros dos días obtienen un 50% de respuesta y completan unas 555 viviendas. Con el resto van a seguir en los días posteriores.

El formulario alimenta un Índice de Carencias Críticas (ICC) que define el “umbral” de vulnerabilidad de ese hogar más allá de lo monetario –que está sujeto a constantes cambios– y por tanto su alta en el sistema de transferencias, desde una Asignación Familiar del Plan de Equidad (AFAM-PE) hasta la Tarjeta Uruguay Social (TUS) simple o doble.

El ICC, que fue una herramienta desarrollada por el Instituto de Economía para “mitigar cualquier impulso de discrecionalidad” en que por ejemplo un “puntero político” decide a quiénes beneficiar y a quiénes no, se rige bajo los mismos variables y ponderadores desde 2011, según explicó a El Observador el director de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Juan Martín Fernández.

MAS_7257 Juan Martín Fernández junto al ministro Gonzalo Civila Mides

“Las características estructurales de los hogares que en ese momento pertenecían al primer quintil –el 20% más pobre de la sociedad– probablemente no sean las mismas que las de ahora. Ahí hay un problema de tener el ICC desactualizado”, contó el jerarca, quien es a su vez el presidente del Partido Demócrata Cristiano, como testimonia un retrato de Juan Pablo Terra en su oficina del octavo piso del Mides.

Un ejemplo claro de un cambio en los últimos 15 años es que los hogares más pobres, que tienen mucho más hacinamiento que los menos vulnerables, ahora tienen un menor promedio de personas que viven bajo el mismo techo.

“El típico caso que pasaba acá en el Mides era el de una mujer sola, que el ICC viejo la deja afuera (de las transferencias), y esa familia probablemente pertenezca al quintil más pobre hoy por hoy, pero sus condiciones estructurales, el número de personas que viven en el hogar, le estaba jugando en contra”, resumió Fernández. “Ahora la persona extra en tu casa no necesariamente correlacione tan fuertemente con que estás en un hogar pobre”.

Otro cambio estudiado es el de la educación alcanzada: “En 2011, las personas que habitaban en los hogares de ese primer quintil tenían un nivel educativo muy bajo. Ahora, incluso estando en la pobreza, su nivel educativo es más alto. Ese nivel de educación bajo no es tan característico de ese primer quintil de ingresos, tiene otro perfil”, graficó Fernández.

El Mides plantea entonces actualizar el ICC a partir del 1° de junio de este año, lo que implica modificar algunas variables pero sobre todo “re-estimar ponderadores”, es decir, “cuánto pesa cada variable” –como la cantidad de integrantes en el hogar, el nivel educativo o el estado material de la vivienda– en el índice que define las transferencias.

¿Cuánto se gradúa cada cosa? Es algo que no puede divulgarse públicamente por exponerse, por ejemplo, a que los solicitantes intenten adaptar sus respuestas en base al ICC.

Pero sí hay indicadores de cuánto cambiaría el llamado “error de exclusión” –gente que debería percibir asignaciones y hoy no es beneficiaria– así como el “error de inclusión” –gente que cobra transferencias pero que no le correspondería de acuerdo a los parámetros definidos–.

A modo de ejemplo, el último informe de transferencias de febrero de 2025 –elaborado por el anterior gobierno– planteaba que una actualización del ICC disminuiría “levemente” la cantidad de hogares “elegibles” para la cobertura de las AFAM-PE –bajaría de 210.126 a 201.288–, al tiempo que conllevaría un “aumento” para los hogares en condiciones de percibir TUS –pasando de 39.929 a 53.922–. Es lo que los técnicos llaman “focalizar” mejor la herramienta.

Tus_web_1 Tarjeta Uruguay Social del Mides Mides

El “gran focalizador” del Estado

La actualización del ICC se adaptaría a una versión del Instituto de Economía del año 2023 que toma como base un rediseño de 2019 que quedó pendiente tras el cambio de gobierno.

El director de Transferencias durante el período pasado, Antonio Manzi, explicó a El Observador que hubo dos hitos clave que llevaron a no hacer la actualización en el quinquenio, más allá de tenerla presente y de dejarla encaminada para el siguiente período: la pandemia, que implicaba que “no era ni ahí el momento” para hacer modificaciones que conllevaran a “dar de baja a cierta gente”, y luego la apuesta por la ventanilla única con el BPS y la declaración jurada a cargo de los propios solicitantes –que sortea las dificultades burocráticas de concretar las visitas–, cambios operativos que hacían “riesgoso” agregarle a los sistemas una actualización del ICC.

Fernández, el actual jerarca del área, defendió incluso la necesidad de “focalizar” mejor para varias reparticiones del Estado. “Las prestaciones que otorgan ANCAP, la UTE, OSE, como van a los beneficiarios de transferencias del Mides, también focalizan vía ICC. Es el gran focalizador de vulnerabilidad en nuestro país. La responsabilidad de actualizarlo trasciende a las transferencias. Nosotros como Ministerio le estamos diciendo al resto del Estado quiénes son las personas más vulnerables por este índice”.

El director asegura no obstante que no se va a cambiar el umbral ni la cantidad de beneficiarios. “Vos estás diciendo: estos son los más pobres del país con un instrumento que te mide cómo vivían los pobres en 2011. Los cambios que tengan esos patrones, capaz que se lo estás dando a alguien que no merece estar y hay gente que está quedando fuera que debería entrar”.

Fernández aseguró que nadie de los que ya cobra prestaciones va a dejar de percibirlas si no le corresponde porque “sería una locura operativa”. “Nos llega todo el tiempo el reclamo de que hay un vecino que no debería tenerla. Entonces cuando te vaya a visitar, voy a ir con el nuevo instrumento”.

De acuerdo a los últimos registros de diciembre, 232 mil hogares son beneficiarios de Afam-Pe, poco más de 45 mil reciben la TUS simple y unos 45 mil la doble.

_CDS9138_1.webp Fachada del edificio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Camilo dos Santos

En la práctica: qué implicará el nuevo sistema de transferencias

Si hay luz verde del Parlamento en la Rendición de Cuentas, a partir del 1° de enero de 2027 estará en marcha un nuevo sistema de transferencias que va a unificar la cobertura en base a uno de los puntos de acuerdo del diálogo social del gobierno.

“El sistema de transferencias se fue construyendo de forma barroca, una capa sobre otra y generó un sistema que es a veces difícil para entender para la gente y que es ineficiente para la gestión. Por ejemplo, la TUS se da con una visita, hay un plástico asociado, hay ciertas restricciones para las compras. Pero la asignación familiar se usa el mismo criterio de focalización y, sin embargo, se puede tomar por declaración jurada, se paga en efectivo y no hay restricciones a compra. ¿Para qué tener dos prestaciones que están orientadas a la misma población con sistemas diferentes?”, ilustró Fernández.

“Operativamente ya se está avanzando en que sea un sistema único con el BPS y esto es lo que lo termina de ensamblar. No tenés más TUS Doble, Bono Crianza, Bienvenido Bebé, ni Afam-PE. Junta todas las prestaciones que están orientadas a 0 y 18 años en una única asignación familiar que tiene carácter de ley”, continuó el jerarca, y aludió que le da mayor institucionalidad a prestaciones que fueron creadas por decreto.

Fernández expuso que también “se sacan las contraprestaciones” como la obligación de que los niños vayan a la escuela para cobrar la asignación, dado que a su entender “se sabe que no sirven para nada”.

“El que hoy es TUS Doble va a cobrar exactamente lo mismo o más pero vía una única prestación. Ahora va un solo pago, se va a intentar que sea en Abitab como se pagan las jubilaciones. Es mucho más eficiente para el gobierno y mucho más fácil para la gente”, concluyó.

El otro punto –más político– a definir de cara al debate parlamentario será el incremento del valor de las asignaciones anunciado por el gobierno, aunque aún sin detalles sobre los montos o sobre cómo se va a financiar.