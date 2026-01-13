Mides anunció aumento de Bono Crianza y nueva canasta de higiene menstrual para beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social

El Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ) anunció este martes en conferencia de prensa el aumento del Bono Crianza y la incorporación de una canasta de higiene menstural para las personas que reciben la Tarjeta Uruguay Social ( TUS ).

La nueva canasta incorpora la posibilidad de acceder a una transferencia monetaria para la obtención de productos de higiene menstrual y está dirigida a personas menstruantes de 12 a 50 años pertenecientes a hogares beneficiarios de la TUS .

Esta nueva medida alcanza a aproximadamente 82.806 personas y está orientada a "l os hogares más pobres del país, los cuales a su vez concentran una mayor presencia de menores" , informaron desde el Mides en su página web.

La prestación tiene un valor anual de $1.200 por persona , que se efectiviza en pagos mensuales de $100.

El incremento del Bono Crianza alcanza a más de 30.000 niños y niñas de 0 a 3 años y embarazadas.

"Esta medida refuerza los ingresos de los hogares más vulnerables con embarazadas y niños pequeños, contribuyendo al desarrollo infantil temprano", destacan desde la cartera.

El incremento en los hogares con TUS doble (mayor vulnerabilidad) es del 50% alcanzando los $ 3.339 mensuales por beneficiario desde este 2026 y los hogares con TUS simple tendrán incremento de 25% en 2026 y 2027 ($2.783 mensuales por beneficiario) y de 50% para 2028 y 2029.

Ambas medidas comenzaron a regir desde este enero y según explicó el ministro de Desarrollo social, Gonzalo Civila, ya el 60% de las personas que pueden acceder a este beneficio, lo han hecho.

"Durante esta semana se va a completar el 100% de las personas abarcadas por estas políticas, que son posibles gracias al presupuesto que se aprobó en el Parlamento", destacó el jerarca ministerial en rueda de prensa.