/ Nacional / GUERRA EN MEDIO ORIENTE

Javier García propuso mandar un Hércules para repatriar a uruguayos varados por la guerra en Medio Oriente

El exministro de Defensa solicitó que se aplique una maniobra de rescate similar a la que se realizó cuando estaba en funciones

3 de marzo 2026 - 16:06hs
Archivo: Javier García

Archivo: Javier García

Foto: Camilo dos Santos

El senador del Partido Nacional, Javier García, propuso que el avión Hércules de la Fuerza Aérea se utilice para repatriar uruguayos en Medio Oriente, tras la guerra que estalló el pasado sábado luego de un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel hacia Irán.

El líder supremo iraní Alí Jameneí murió en la ofensiva del gobierno de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu, lo que precipitó ataques sobre Israel, bases norteamericanas en la región y otros países del Medio Oriente.

Por este motivo, García pidió ante el Senado uruguayo que se utilice el avión Hércules para repatriar uruguayos que estén en zona de conflicto y citó los rescates que hizo la Fuerza Aérea a compatriotas que quedaron varados en Israel durante 2023, luego de los ataques terroristas de Hamás. Por ese entonces, García era ministro de Defensa del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Archivo: Javier García
El ahora senador opositor está solicitando "que con el gobierno establezca un mecanismo para la eventualidad de repatriar a uruguayos que están en zona de guerra y que quieran volver al país". Además recordó que "pocos días después" de los atentados del 7 de octubre de 2023 "voló un Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU)" a Israel para cumplir una misión similar.

"Entre ellos 90 muchachos que estaban de viaje de intercambio (fueron repatriados), después se sumaron más uruguayos, incluso España nos pidió y Perú también", aseguró García en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

En esa oportunidad, el espacio aéreo israelí se encontraba cerrado y desde Madrid la FAU aprovechó los momentos que se abrió para volar a Medio Oriente y efectuar el puente aéreo con España, recordó García en diálogo con El Observador. Actualmente el espacio aéreo está cerrado en una docena de países, incluyendo Israel.

El exministro de Defensa le pidió a la vicepresidenta Carolina Cosse y a los senadores del oficialismo que su solicitud sea comunicada al Poder Ejecutivo, para poder efectuar una maniobra similar a la que ocurrió cuando él era secretario de Estado.

"Esto es una utilidad que hace a la soberanía del Uruguay, el cuidado de los uruguayos para rescatar y repatriar de la zona de guerra", sentenció García.

Temas:

Javier García Avión Hércules medio oriente Israel Irán Hamás

