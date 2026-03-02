Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras océanicas de Cardama

La comisión especial para investigar y analizar el proceso de adquisición de las OPV que funciona en la Asamblea General luego de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama sesionó por segunda vez este lunes y tuvo la primera comparecencia. El exministro de Defensa, José Bayardi, fue el primer invitado de la comisión para hablar del tema.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Bayardi fue ministro en dos oportunidades: entre 2008 y 2009 y entre 2019 y 2020. Si bien la comisión trabaja en el asunto desde 2010 hacia acá, hubo preguntas sobre los dos períodos porque la actual oposición quería saber si en los gobiernos del Frente Amplio había intenciones y planificación para comprar patrulleras oceánicas (OPV).

Según el diputado blanco Gabriel Gianoli, quedó claro que el tema no estuvo en la agenda de los gobiernos del Frente Amplio en ningún momento del ciclo progresista pese a que en 2016 aumentó el mar territorial. La solicitud para ampliar el mar territorial viene desde 2008.

CARTA ABIERTA "Debe ser la última alternativa": Rodrigo Ferrés cuestionó la rescisión del contrato de las OPV con Cardama

Pero además de la comparecencia del exministro hubo espacio para nuevas solicitudes de citaciones. Los blancos habían presentado su listado la semana pasada que incluía a, entre otros, el dueño del astillero Mario Cardama.

Ahora fue el Frente Amplio el que presentó un listado mientras que Cabildo Abierto hizo un solo planteo: pidió convocar al excustodio presidencial Alejandro Astesiano. El diputado cabildante Álvaro Perrone no explicó los motivos de la convocatoria en la comisión y no quiso hacer declaraciones cuando fue consultado por El Observador.

En el marco de la causa que investigó y condenó a Astesiano por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado, se conocieron comunicaciones del excustodio de Luis Lacalle Pou con la empresa Vertical Skies. Esa empresa, que ofrecía material militar, era una de las lobistas de Hyundai Heavy Industries, una de las empresas interesadas en la licitación para la compra de las OPV, según publicó La Diaria. Finalmente, Hyundai no se presentó a la licitación.

La documentación

El oficialismo, además del listado de citaciones, también pidió una serie de documentos entre los que se encuentran la denuncia penal contra Cardama presentada en la justicia nacional. Esa denuncia ya fue pedida por legisladores de la oposición y fue declarada reservada por el Poder Ejecutivo.

En el documento, presentado por el senador Nicolás Viera, pide entre otras cosas una copia de los expedientes del ministerio relacionados con la adjudicación y compra de las patrulleras oceánicas y las comunicaciones entre la cartera y el estudio Delpiazzo, las comunicaciones a través de correo electrónico realizadas desde o hacia las casillas de los exministros Javier García, Armando Castaingdebat y la actual jerarca Sandra Lazo.

En total son 22 puntos los que incluye el documento que hacen referencia a distintos momentos del proceso. Uno de ellos es una copia de los documentos que integran el proceso de constitución de garantías, uno de los principales puntos que cuestiona la actual administración y que fue el motivo por el que se decidió rescindir el contrato.

El listado del FA

El oficialismo decidió presentar un listado dividido en cuatro puntos: los mencionados en el punto uno están vinculados con el proceso de selección del astillero, en el punto dos los que tuvieron que ver con el contrato, en el tres aquellos vinculados a las garantías y el cuatro los que participaron del proceso de liberación del pago por cumplimiento del hito de presentación del Plano de la Cuaderna Maestra aprobado.

En esos cuatro puntos, obviamente, hay nombres que se repiten. Por ejemplo, el del exministro de Defensa y actual senador Javier García aparece en los tres primeros mientras que el excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, está mencionado en el primero y en el último.

El Frente Amplio también pretende convocar al actual comandante en jefe de la Armada, José Luis Elizondo, al contralmirante Gustavo Musso –exjefe del Estado Mayor de la Armada que pasó a retiro cuando Defensa eligió a Cardama para construir las patrullas– y los dos inspectores del ministerio que viajaron a Vigo para seguir de cerca la construcción.

También está José Delpiazzo como representante del estudio que asesoró a la cartera en todo el proceso de firma de contrato, el exdirector de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa, Damián Galo, a quien una investigación administrativa realizada durante esta administración sugiere sumariar y el capitán de fragata retirado Gerardo Moreira en calidad de comisionista y representante de Cardama en Uruguay.

Otro de los que aparece en el listado, presentado por el senador oficialista Eduardo Brenta, es el notario español Luis Calabuig de Leyva que figura como labrador del acta de la garantía de EuroCommerce Limited presentada por el astillero al Estado uruguayo. Calabuig de Leyva decidió presentar una denuncia penal ante la Dirección General de la Policía Nacional de España por la falsificación de su firma.

De acuerdo a la documentación del Poder Ejecutivo, la anterior administración del Ministerio de Defensa aceptó un certificado notarial con la firma del notario español en el que se certificaba que un tercero, Francisco Sabater Cabanes, se presentó ante él y garantizó que un tal Alex Walsh tenía facultades suficientes para firmar el aval en representación de EuroCommerce.

Luego el gobierno detectó que la empresa era de papel y que la garantía no existía.

A continuación el listado completo, al que accedió El Observador, tal como lo presentó el Frente Amplio a la comisión:

1) Proceso de selección del astillero

Integrantes de la “Junta de Almirantes” de la Armada Nacional:

• Almirante Jorge Wilson (ex Comandante en Jefe de la Armada Nacional)

• Almirante José Luis Elizondo (ex Prefecto Nacional Naval, hoy Comandante en Jefe de la Armada Nacional)

• Contralmirante Héctor Magliocca (ex Director de Material Naval)

• Contralmirante Gustavo Musso (ex Jefe del Estado Mayor de la Armada Nacional)

• Contralmirante Miguel de Souza (ex Director General de Finanzas de la Armada)

• Contralmirante Gustavo Luciani (ex Director General de Personal Naval)

• Contralmirante Mario Vizcay (ex Comandante de la Flota de la Armada Nacional)

Inspectores representantes del MDN en Vigo:

• Capitán de Navío Ismael González

• Capitán de Navío Héctor Cardozo

Capitán de Fragata (r) Gerardo Moreira (Comisionista y representante de Cardama en Uruguay)

Capitán de Navío César Ricciardi (Encargado de despacho de la Prefectura Nacional Naval, ex Director Registral y de Marina Mercante)

Autoridades que firmaron la Resolución de adjudicación de la compra al Astillero Cardama:

• Dr. Javier García (ex Ministro de Defensa Nacional)

Sr. Santiago Jiménez Martín (ex Embajador de España en Uruguay)

2) Contrato

Dr. José Delpiazzo (Estudio Delpiazzo)

Dr. Agustín Godoy (Estudio Delpiazzo)

Capitán de Fragata (r) Gerardo Moreira (Comisionista y representante de Cardama en Uruguay)

Contralmirante Héctor Magliocca (ex Director de Material Naval)

Cr. Damián Galó (ex Director General de Recursos Financieros del MDN)

Dr. Fabián Martínez (ex Director General de Secretaría del MDN).

Capitán de Navío Marcelo da Silva (ex Jefe del Gabinete del Comandante en Jefe de la Armada Nacional)

Dra. Cristina Vázquez (Profesora de Derecho Administrativo de la UDELAR)

Mario Cardama (Director de Astillero Cardama S.A.)

Dr. Javier García (ex Ministro de Defensa Nacional)

3) Garantías

Dr. José Delpiazzo (Estudio Delpiazzo)

Cr. Damián Galó (ex Director General de Recursos Financieros del MDN)

Dr. Fabián Martínez (ex Director General de Secretaría del MDN).

Dr. Javier García (ex Ministro de Defensa Nacional, actual Senador)

Dr. Armando Castaingdebat (ex Ministro de Defensa Nacional)

Organización de Seguros MyN de Freitas

Dr. José Amorín Batlle (ex Presidente del Banco de Seguros del Estado)

Edmund Santiago (Presidente y CEO de Redbridge)

Alejandra de Freitas (Gerenta General de Redbridge Uruguay)

Sra. Sandra Lazo (ex Senadora, Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores, actual Ministra de Defensa)

Sr. Luis Calabuig de Leyva (Notario español)

Dr. Jorge Díaz (Prosecretario de la Presidencia de la República)

Dra. Cristina Vázquez (Profesora de Derecho Administrativo de la UDELAR)

Luis Bermúdez (Embajador de Uruguay ante el Reino Unido)

José Pedro Contreras (Superintendencia del BCU)

4) Liberación del pago por cumplimiento del hito de presentación del Plano de la Cuaderna Maestra aprobado

Almirante Jorge Wilson (ex Comandante en Jefe de la Armada Nacional)

Contralmirante José Ruiz (Director General de Material Naval, ex Jefe de Proyecto de Construcción de OPV)

Ing. Víctor Solano (representante de la Sociedad de Clasificación de Buques Lloyd’s Register of Shipping en el Proyecto de Construcción de OPV)

Autoridades correspondientes del Banco de la República Oriental del Uruguay

Capitán de Corbeta Antonio Álvez (Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada Nacional)

Capitán de Navío Nelsi Bobadilla (Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada Nacional)

Integrantes de la Comisión Asesora que tuvo como cometido informar sobre las propuestas de los astilleros recibidas por el Comando General de la Armada:

• Capitán de Navío Marcelo da Silva (ex Jefe del Gabinete del Comandante en Jefe de la Armada Nacional)

• Contralmirante Héctor Magliocca (ex Director de Material Naval)

• Cr. Damián Galó (ex Director General de Recursos Financieros del MDN)

• Dr. Fabián Martínez (ex Director General de Secretaría del MDN).

• Dra. Sandra de Souza (ex Directora de Asuntos Jurídicos, Notariales y Derechos Humanos)

Integrantes del Tribunal de Cuentas de la República que votaron discorde:

• Ing. Miguel Aumento (Presidente)

• Cr. Enrique Cabrera (Ministro)

• Cra. Diana Marcos (Ministra)