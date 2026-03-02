El golazo de Martín Satriano para Getafe que silenció al Estadio Santiago Bernabéu en la victoria ante Real Madrid por LaLiga de España; mirá el video

El delantero uruguayo Martín Satriano convirtió un verdadero golazo en la tarde de este lunes defendiendo a su nuevo club, Getafe, que le dio la victoria 1-0 a Real Madrid por una nueva fecha de LaLiga, de España en un encuentro que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu.

El 16 de enero pasado, Satriano llegó desde Olympique Lyon de Francia firmó su contrato tras la lesión de Borja Mayoral. A su vez, este mismo viernes, se llegó a un acuerdo con Sebastián Boselli, q uien llegó procedente desde River Plate argentino.

Martín Satriano, de 24 años, firmó horas antes que Boselli y fue el primer fichaje del mercado de invierno (europeo) del conjunto azulón.

El delantero Martín Satriano abrió el marcador con un verdadero golazo para Getafe que visitó a Real Madrid.

El uruguayo le pegó de volea de derecha a los 38 minutos y la colgó en el ángulo del arquero Thibaut Courtois.

De esa manera, silenció al Estadio Santiago Bernabéu por el cimbronazo que sintieron los hinchas merengues en ese momento.