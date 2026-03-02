El delantero uruguayo Martín Satriano convirtió un verdadero golazo en la tarde de este lunes defendiendo a su nuevo club, Getafe, que le dio la victoria 1-0 a Real Madrid por una nueva fecha de LaLiga, de España en un encuentro que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu.
El golazo de Martín Satriano para Getafe que silenció al Estadio Santiago Bernabéu en la victoria ante Real Madrid por LaLiga de España; mirá el video
El delantero uruguayo le pegó de volea y dejó sin chance al arquero merengue, el belga Thibaut Courtois