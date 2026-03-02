Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El golazo de Martín Satriano para Getafe que silenció al Estadio Santiago Bernabéu en la victoria ante Real Madrid por LaLiga de España; mirá el video

El delantero uruguayo le pegó de volea y dejó sin chance al arquero merengue, el belga Thibaut Courtois

2 de marzo 2026 - 18:42hs

El delantero uruguayo Martín Satriano convirtió un verdadero golazo en la tarde de este lunes defendiendo a su nuevo club, Getafe, que le dio la victoria 1-0 a Real Madrid por una nueva fecha de LaLiga, de España en un encuentro que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu.

Martín Satriano, de 24 años, firmó horas antes que Boselli y fue el primer fichaje del mercado de invierno (europeo) del conjunto azulón.

El golazo de Martín Satriano

El delantero Martín Satriano abrió el marcador con un verdadero golazo para Getafe que visitó a Real Madrid.

El uruguayo le pegó de volea de derecha a los 38 minutos y la colgó en el ángulo del arquero Thibaut Courtois.

De esa manera, silenció al Estadio Santiago Bernabéu por el cimbronazo que sintieron los hinchas merengues en ese momento.

