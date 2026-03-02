Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

El excampeón uruguayo con Peñarol que será ayudante técnico de Chacho Coudet en River Plate argentino

Logró el máximo título de Uruguay en 2021 y también la Supercopa Uruguaya 2022

2 de marzo 2026 - 17:29hs
Damián Musto fue importante para Peñarol

Damián Musto fue importante para Peñarol 

Diego Battiste

Eduardo "Chacho" Coudet será el nuevo director técnico de River Plate argentino y reemplazará en su cargo nada menos que a Marcelo Gallardo, quien dirigió su último encuentro el pasado jueves en el triunfo por 3-1 sobre Banfield por el Torneo Apertura de la vecina orilla.

El segundo pasaje de Gallardo como DT de los millonarios no tuvo nada que ver con el primero ya que no pudo ganar ningún título, cuando antes había ganado todo.

Damián Musto será ayudante técnico de Coudet

Damián Musto, de 38 años, fue dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet cuando aún jugaba, en Rosario Central y también en Xolos Tijuana de México, antes de recalar en Peñarol.

whatsapp-image-2022-06-26-at-6-24-52-pm-jpeg..webp
Damián Musto
Damián Musto

Con los carboneros, el volante fue campeón uruguayo en 2021 y de la Supercopa Uruguaya 2022, y el año pasado se retiró del fútbol en un club provincial de Santa Fe.

Según informan medios argentinos, Musto se sumará en las próximas horas al cuerpo técnico de Chacho Coudet para hacerse cargo de River Plate de Argentina.

