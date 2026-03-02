El excampeón uruguayo con Peñarol que será ayudante técnico de Chacho Coudet en River Plate argentino
Logró el máximo título de Uruguay en 2021 y también la Supercopa Uruguaya 2022
2 de marzo 2026 - 17:29hs
Damián Musto fue importante para Peñarol
Diego Battiste
Eduardo "Chacho" Coudet será el nuevo director técnico de River Plate argentino y reemplazará en su cargo nada menos que a Marcelo Gallardo, quien dirigió su último encuentro el pasado jueves en el triunfo por 3-1 sobre Banfield por el Torneo Apertura de la vecina orilla.
El segundo pasaje de Gallardo como DT de los millonarios no tuvo nada que ver con el primero ya que no pudo ganar ningún título, cuando antes había ganado todo.