El excampeón uruguayo con Peñarol que será ayudante técnico de Chacho Coudet en River Plate argentino

Eduardo "Chacho" Coudet será el nuevo director técnico de River Plate argentino y reemplazará en su cargo nada menos que a Marcelo Gallardo, quien dirigió su último encuentro el pasado jueves en el triunfo por 3-1 sobre Banfield por el Torneo Apertura de la vecina orilla.

El segundo pasaje de Gallardo como DT de los millonarios no tuvo nada que ver con el primero ya que no pudo ganar ningún título, cuando antes había ganado todo.

Coudet fue el nombre que surgió primero y luego de algunos días, se despidió de los jugadores de Deportivo Alavés de España este lunes y viajó a Buenos Aires.

Damián Musto, de 38 años, fue dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet cuando aún jugaba, en Rosario Central y también en Xolos Tijuana de México, antes de recalar en Peñarol.

whatsapp-image-2022-06-26-at-6-24-52-pm-jpeg..webp Damián Musto Diego Battiste

Con los carboneros, el volante fue campeón uruguayo en 2021 y de la Supercopa Uruguaya 2022, y el año pasado se retiró del fútbol en un club provincial de Santa Fe.

Según informan medios argentinos, Musto se sumará en las próximas horas al cuerpo técnico de Chacho Coudet para hacerse cargo de River Plate de Argentina.