Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / RIVER PLATE

River Plate acordó de palabra la llegada de Eduardo Coudet en reemplazo de Gallardo: los detalles

River Plate tiene todo encaminado y avanzó rápidamente por Eduardo Coudet para reemplazar a Marcelo Gallardo como entrenador

25 de febrero 2026 - 8:38hs
Eduardo Coudet

Marcelo Gallardo anunció que este jueves, cuando River Plate reciba a Banfield en el Monumental, será su último partido de su segundo ciclo en el Millonario luego de no haber conquistado títulos y de un mal desempeño futbolístico, y la directiva del club avanzó considerablemente para cerrar a Eduardo Coudet como reemplazo.

A menos de un día de que Marcelo Gallardo haga oficial su renuncia como entrenador de River por los malos resultados cosechados en los últimos partidos, la dirigencia del Millonario ya está en los detalles finales para concretar la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante, según informa Tyc Sports en Argentina.

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate

El optimismo creció en Nuñez y aquella sensación de que el "Chacho" no iba a dejar pasar la chance de ser técnico del Millonario, que la esperaba hace años, ahora es una certeza.

Su representante, Christian Bragarnik, se puso al frente de las negociaciones con la dirigencia de Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, y en pocas charlas llegaron a un acuerdo de palabra en los términos contraatuales, algo que se preveía que no iba a ser una problema.

Antonio Alzamendi 
ARGENTINA

El crudo mensaje de Antonio Alzamendi tras la salida de Marcelo Gallardo de River Plate: "Los jugadores también juegan y tienen culpa"

Marcelo Gallardo en el Gran Parque Central
RIVER PLATE

Talleres, Platense, Independiente Rivadavia... Todos los campeones del fútbol argentino en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate; el Muñeco se fue sin títulos

Que falta para la llegada de Eduardo Coudet a River Plate

En pocas palabras, y aunque River evitó contarcar directamente a Coudet para no tener problemas con su club (lo hizo a través de intermediarios), ambas partes ya tienen acordados los números y la duración del contrato del DT. Ahora, será el propio entrenador quien deberá definir su salida del Alavés de España.

La única traba que resta es el vínculo del argentino con Alavés, que se extiende hasta junio del presente año y no tiene clausula de rescisión. Tras las charlas iniciales, quedó en claro que su salida no debería suponer un problema mayor y hasta especulan con que Coudet no dirija a su equipo este viernes, ante Levante.

"Creo que en el tiempo, en algún momento, mi carrera se va a cruzar con River. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido", había declarado en 2019, cuando todavía era DT de Racing donde fue campeón del fútbol argentino.

Temas:

River Plate Marcelo Gallardo Eduardo Coudet

Seguí leyendo

Las más leídas

Mario Saralegui 
FÚTBOL

Mario Saralegui vuelve a dirigir en un club con el que ya supo ser campeón en dos temporadas

Santiago Laquidaín de Liverpool marca a Alexis Serna de Independiente Medellín por la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Liverpool fue más que Independiente Medellín, llegó con más peligro, pero no salió del empate y quedó fuera de la Copa Libertadores

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional
APERTURA

La AUF compartió el audio del VAR de la polémica jugada de Maximiliano Silvera en el gol de Nacional ante Progreso por el Torneo Apertura; mirá el video

Darwin Núñez en Al Hilal
FÚTBOL

Sin Darwin Núñez no hay paraíso: Al-Hilal pierde el rumbo, apenas empató y se quedó sin la punta de la Saudi Pro League

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos