River Plate acordó de palabra la llegada de Eduardo Coudet en reemplazo de Gallardo: los detalles

Marcelo Gallardo anunció que este jueves, cuando River Plate reciba a Banfield en el Monumental, será su último partido de su segundo ciclo en el Millonario luego de no haber conquistado títulos y de un mal desempeño futbolístico, y la directiva del club avanzó considerablemente para cerrar a Eduardo Coudet como reemplazo.

A menos de un día de que Marcelo Gallardo haga oficial su renuncia como entrenador de River por los malos resultados cosechados en los últimos partidos, la dirigencia del Millonario ya está en los detalles finales para concretar la llegada de Eduardo Coudet como reemplazante , según informa Tyc Sports en Argentina.

El optimismo creció en Nuñez y aquella sensación de que el "Chacho" no iba a dejar pasar la chance de ser técnico del Millonario , que la esperaba hace años, ahora es una certeza.

Su representante, Christian Bragarnik , se puso al frente de las negociaciones con la dirigencia de Stefano Di Carlo , presidente de River Plate, y en pocas charlas llegaron a un acuerdo de palabra en los términos contraatuales , algo que se preveía que no iba a ser una problema.

Que falta para la llegada de Eduardo Coudet a River Plate

En pocas palabras, y aunque River evitó contarcar directamente a Coudet para no tener problemas con su club (lo hizo a través de intermediarios), ambas partes ya tienen acordados los números y la duración del contrato del DT. Ahora, será el propio entrenador quien deberá definir su salida del Alavés de España.

La única traba que resta es el vínculo del argentino con Alavés, que se extiende hasta junio del presente año y no tiene clausula de rescisión. Tras las charlas iniciales, quedó en claro que su salida no debería suponer un problema mayor y hasta especulan con que Coudet no dirija a su equipo este viernes, ante Levante.

"Creo que en el tiempo, en algún momento, mi carrera se va a cruzar con River. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido", había declarado en 2019, cuando todavía era DT de Racing donde fue campeón del fútbol argentino.