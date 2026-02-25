El ex Peñarol Matheus Babi fue presentado en su nuevo equipo en la liga de un país exótico; mirá dónde jugará

El delantero brasileño Matheus Babi , quien defendiera a Peñarol en el año 2024, en el que fue campeón uruguayo, tiene nuevo equipo en el que fue presentado días atrás y en el que tendrá otro desafío internacional en su carrera.

El atacante de 28 años fue presentado en Suwon FC , equipo de Corea del Sur, que en este 2026 jugará en la Segunda división de ese país.

Babi llegó a Peñarol cedido desde Athletico Paranaense y jugó 21 partidos con los carboneros, con un total de cuatro goles.

En el equipo de Diego Aguirre fue campeón del Uruguayo, el Apertura y el Clausura de aquel año.

Tras finalizar la temporada 2024, volvió a Brasil, no quedó en Paranense y se fue a Juventude, por la Serie A de Brasil, en la que disputó 20 partidos y anotó dos goles.

Días atrás, Babi fue presentado como nuevo jugador de Suwon FC, en la que será su tercera experiencia internacional tras Santa Clara de Portugal y Peñarol.