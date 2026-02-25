El ex Peñarol Matheus Babi fue presentado en su nuevo equipo en la liga de un país exótico; mirá dónde jugará
El delantero brasileño campeón con Diego Aguirre tendrá una nueva experiencia internacional
25 de febrero 2026 - 8:27hs
Matheus Babi presentado en Suwon FC
El delantero brasileño Matheus Babi, quien defendiera a Peñarol en el año 2024, en el que fue campeón uruguayo, tiene nuevo equipo en el que fue presentado días atrás y en el que tendrá otro desafío internacional en su carrera.
El atacante de 28 años fue presentado en Suwon FC, equipo de Corea del Sur, que en este 2026 jugará en la Segunda división de ese país.
Babi llegó a Peñarol cedido desde Athletico Paranaense y jugó 21 partidos con los carboneros, con un total de cuatro goles.
En el equipo de Diego Aguirre fue campeón del Uruguayo, el Apertura y el Clausura de aquel año.