Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

El ex Peñarol Matheus Babi fue presentado en su nuevo equipo en la liga de un país exótico; mirá dónde jugará

El delantero brasileño campeón con Diego Aguirre tendrá una nueva experiencia internacional

25 de febrero 2026 - 8:27hs
Matheus Babi presentado en Suwon FC

Matheus Babi presentado en Suwon FC

El delantero brasileño Matheus Babi, quien defendiera a Peñarol en el año 2024, en el que fue campeón uruguayo, tiene nuevo equipo en el que fue presentado días atrás y en el que tendrá otro desafío internacional en su carrera.

El atacante de 28 años fue presentado en Suwon FC, equipo de Corea del Sur, que en este 2026 jugará en la Segunda división de ese país.

Babi llegó a Peñarol cedido desde Athletico Paranaense y jugó 21 partidos con los carboneros, con un total de cuatro goles.

20240922 Matheus Babi. Cerro vs Peñarol, Torneo Clausura.

En el equipo de Diego Aguirre fue campeón del Uruguayo, el Apertura y el Clausura de aquel año.

Roberto Indio Fernández jugará en Peñarol
PEÑAROL

El sentido mensaje del Indio Fernández al despedirse de Godoy Cruz y la contestación de Nicolás Schiappacasse por su llegada a Peñarol

Luis Angulo y Luciano Fernández
EL TAPADO DE LA FECHA

Luciano Fernández: la razón por la que le agradece a Peñarol, el objetivo de Central Español y un golazo que no fue de punta, sino de tres dedos

20250331 El ex Peñarol Matheus Babi fue presentado como nuevo jugador de Juventude de Caxias de Brasil
El ex Peñarol Matheus Babi fue presentado como nuevo jugador de Juventude de Caxias de Brasil

El ex Peñarol Matheus Babi fue presentado como nuevo jugador de Juventude de Caxias de Brasil

Tras finalizar la temporada 2024, volvió a Brasil, no quedó en Paranense y se fue a Juventude, por la Serie A de Brasil, en la que disputó 20 partidos y anotó dos goles.

Días atrás, Babi fue presentado como nuevo jugador de Suwon FC, en la que será su tercera experiencia internacional tras Santa Clara de Portugal y Peñarol.

Embed

Temas:

Peñarol Matheus Babi

Seguí leyendo

Las más leídas

Mario Saralegui 
FÚTBOL

Mario Saralegui vuelve a dirigir en un club con el que ya supo ser campeón en dos temporadas

Santiago Laquidaín de Liverpool marca a Alexis Serna de Independiente Medellín por la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Liverpool fue más que Independiente Medellín, llegó con más peligro, pero no salió del empate y quedó fuera de la Copa Libertadores

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional
APERTURA

La AUF compartió el audio del VAR de la polémica jugada de Maximiliano Silvera en el gol de Nacional ante Progreso por el Torneo Apertura; mirá el video

Darwin Núñez en Al Hilal
FÚTBOL

Sin Darwin Núñez no hay paraíso: Al-Hilal pierde el rumbo, apenas empató y se quedó sin la punta de la Saudi Pro League

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos