Cinco fortalezas de Peñarol para el clásico ante Nacional del próximo domingo en el Gran Parque Central

El fútbol uruguayo se detiene. El próximo domingo, el Gran Parque Central será el escenario de una nueva edición del clásico ante Nacional, y Peñarol llega con el viento a favor. Tras un inicio de temporada 2026 que ha devuelto la ilusión al pueblo carbonero, el equipo dirigido por Diego Aguirre presenta argumentos sólidos para llevarse los tres puntos de la casa de su tradicional rival.

Aquí Referí analiza las cinco claves que explican el presente aurinegro y lo posicionan bien de cara a ese partido por la fecha 4 del Torneo Apertura, más allá de que futbolísticamente dista mucho de lo que quiere aún su entrenador:

La seguridad empieza en el arco. El retorno de Washington Aguerre no solo aportó solvencia técnica y reflejos bajo los tres palos, sino también un liderazgo emocional indispensable para este tipo de partidos. Su presencia transmite tranquilidad a una línea defensiva que sabe que cuenta con un golero "clásico", de esos que aparecen en los momentos calientes. Su capacidad para cortar centros y su voz de mando serán vitales para neutralizar el empuje inicial de Nacional en su estadio.

Diego Aguirre parece haberle tomado el pulso a los enfrentamientos directos. El antecedente más reciente es la final de la Supercopa Uruguaya 2026 , en la que Peñarol se coronó campeón tras una exhibición estratégica de su DT. En aquel duelo de enero, Aguirre le ganó la pulseada táctica a Jadson Viera, neutralizando los circuitos de juego tricolores y golpeando en los momentos justos. Esa superioridad intelectual desde el banco le otorga a Peñarol un plus de confianza: los jugadores creen ciegamente en el plan de su entrenador.

luciano boggio eric remedi supercopa uruguaya peñarol nacional 20260201 Eric Remedi lucha con Luciano Boggio en la final de la Supercopa Uruguaya Dante Fernández / FocoUy

3) El motor del mediocampo: el despliegue de Eric Remedi

En el fútbol moderno, el clásico se gana en la mitad de la cancha, y allí Peñarol tiene un león. Eric Remedi se ha consolidado como el equilibrio del equipo, más allá de que no estuvo aún bien acompañado por Jesús Trindade, quien está lejos de su nivel. Su capacidad para la recuperación, su lectura para interceptar líneas de pase y su despliegue físico incansable, permiten que el equipo se mantenga corto y compacto. Remedi es el termómetro; si él logra imponer condiciones, Peñarol dominará el ritmo del partido.

20260222 Leonardo Fernández Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (43) Leonardo Fernández Foto: Enzo Santos/Focouy

4) La jerarquía individual: el despertar de Leonardo Fernández

Un clásico suele decidirse por detalles o por destellos de genialidad. Leonardo Fernández llega en el momento justo. Tras un inicio algo contenido, su actuación ante Deportivo Maldonado fue el despertar que todos esperaban. Su golazo para sellar el triunfo no solo valió tres puntos, sino que le devolvió la confianza al 10. Con su pegada privilegiada en pelotas quietas y su visión de juego, Leo Fernández es la amenaza constante que obligará a Nacional a no cometer faltas cerca de su área.

20260222 Matías Arezo Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (42) Matías Arezo Foto: Enzo Santos/Focouy

5) El hombre del gol: el momento de Matías Arezo

Por último, Peñarol cuenta con el arma más codiciada: la contundencia. Matías Arezo comenzó el Torneo Apertura encendido, liderando la tabla de goleadores con tres goles en apenas tres partidos. Un delantero que está amigado con la red es una ventaja competitiva enorme. Arezo no necesita muchas chances para facturar, y en la atmósfera asfixiante del Gran Parque Central, tener un finalizador en racha puede ser la diferencia definitiva entre el empate y la gloria.