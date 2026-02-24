Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Peñarol volvió a ser multado, Nacional recibió la primera del Apertura y otros tres clubes fueron advertidos; Leonel Rocco y su hijo recibieron dos partidos; mirá las sanciones

La Comisión Disciplinaria dio a conocer este lunes los fallos por hechos protagonizados por hinchas, entrenadores y jugadores

24 de febrero 2026 - 8:36hs
Javier Feres

Javier Feres

La Comisión Disciplinaria de la Liga Profesional de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer este lunes los fallos correspondientes a la pasada fecha del Torneo Apertura, en los que Peñarol volvió a ser multado por hechos ocurridos en el partido ante Deportivo Maldonado, al igual que Nacional, en menor medida, por el encuentro ante Progreso en Durazno.

Nueva multa a Peñarol

Los carboneros recibieron una multa de 150 UR (unidades reajustables), aproximadamente $ 277.000, por hechos ocurrido en el partido ante Deportivo el domingo en el Campeón del Siglo.

El documento señala que las sanciones fueron debido a responsabilidad objetiva de los clubes, fallas en el Protocolo de Seguridad AUF, presencia de banderas prohibidas y cánticos.

20260222 Diego Segovia hinchada hinchas de Peñarol proyectiles botella Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (30)
Diego Segovia, golero de Deportivo Maldonado, con una botella que le tiró la hinchada de Peñarol

Diego Segovia, golero de Deportivo Maldonado, con una botella que le tiró la hinchada de Peñarol

El partido volvió a tener lanzamientos de proyectiles desde la cabecera de la hinchada local hacia el golero visitante, como se pudo apreciar, a quien le arrojaron botellas de plástico con líquido en un tramo del primer tiempo.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

El rompecabezas de Diego Aguirre: Peñarol ajusta piezas para un clásico ante Nacional de alto voltaje por el Torneo Apertura

Jadson Viera, junto a Ribair Rodríguez y Diego Martiñones
NACIONAL

El rompecabezas de Jadson Viera: Nacional arrancó la semana para el clásico ante Peñarol con todos a la orden, posibles debuts y buenos minutos del Diente López

Por ese motivo, el juez Javier Feres paró el juego y habló con las autoridades de seguridad para pedir garantías.

La Comisión Disciplinaria determinó una nueva multa más abultada a Peñarol, de 150 UR.

Los carboneros habían sido multados por sus hinchas luego de la pasada fecha, tras el partido ante Central Español en el Campus de Maldonado, por 35 UR.

Además, habían sido castigados por 200 UR en el clásico de la Supercopa Uruguaya.

Multa a Nacional

Nacional también recibió una multa por hechos cometidos por sus hinchas en el partido ante Progreso en Durazno.

Los tricolores recibieron una sanción de 15 UR, unos $ 27.000, por responsabilidad objetiva de los clubes, fallas en el Protocolo de Seguridad AUF y presencia de banderas prohibidas.

Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno
Progreso vs Nacional en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno

Progreso vs Nacional en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno

Esta es la primera sanción de los tricolores en el Apertura, que habían sido apercibidos tras la segunda fecha y que en el clásico de la Supercopa Uruguaya recibieron una multa de 180 UR.

Clubes advertidos

La Comisión Disciplinaria también advirtió a las parcialidades de Danubio por responsabilidad objetiva de los clubes, fallas en el Protocolo de Seguridad AUF y presencia de banderas prohibidas, a la de Progreso por responsabilidad objetiva de los clubes, y también a la de Racing.

Sanciones a los Rocco, Cougo y Cardozo en Progreso

El documento de este lunes también marca la sanción de dos partidos a Leonel Rocco, DT de Progreso, al igual que a su hijo, ayudante técnico del equipo, ambos por injurias y desobediencia en el partido ante Nacional en Durazno.

Leonel Rocco y su cuerpo técnico en Durazno / Nacional vs Progreso
Leonel Rocco y su cuerpo técnico en Durazno

Leonel Rocco y su cuerpo técnico en Durazno

Además, la Comisión Disciplinaria determinó una sanción de tres partidos para Ayrton Cougo, lateral de Progreso, por puntapié inicial en el partido de la segunda fecha ante Deportivo Maldonado.

Progreso vs Nacional en Durazno
Progreso vs Nacional en Durazno

Progreso vs Nacional en Durazno

Otro jugador de los gauchos que fue sancionado fue el zaguero Sebastián Cardozo, expulsado ante Nacional por “juego desleal”, quien recibió un partido de sanción.

El documento también establece un partido de sanción para Maicol Ferreria de Danubio con un partido por injurias a rival, mientras que Marco Mancebo, de Boston River, no tipificó sanción.

Temas:

Peñarol Nacional Deportivo Maldonado

Seguí leyendo

Las más leídas

El apoyo de Mina Bonino a Federico Valverde
ESPAÑA

Mina Bonino dio a conocer el sexo y el nombre del tercer hijo que tendrá con Federico Valverde

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica
CHAMPIONS LEAGUE

La decisión de la UEFA sobre la denuncia de Benfica contra Federico Valverde en la Champions League

A dos días para que cierre el período de pases, Diego Aguirre apuesta por un juvenil de gran nivel en Peñarol y que hizo un golazo en la práctica; mirá el video
PEÑAROL

A dos días para que cierre el período de pases, Diego Aguirre apuesta por un juvenil de gran nivel en Peñarol y que hizo un golazo en la práctica; mirá el video

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 
URUGUAYOS

La romántica y glamorosa escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath y el picante comentario de un compañero de la selección uruguaya

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos