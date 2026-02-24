Peñarol volvió a ser multado, Nacional recibió la primera del Apertura y otros tres clubes fueron advertidos; Leonel Rocco y su hijo recibieron dos partidos; mirá las sanciones

La Comisión Disciplinaria de la Liga Profesional de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer este lunes los fallos correspondientes a la pasada fecha del Torneo Apertura , en los que Peñarol volvió a ser multado por hechos ocurridos en el partido ante Deportivo Maldonado, al igual que Nacional , en menor medida, por el encuentro ante Progreso en Durazno.

Los carboneros recibieron una multa de 150 UR (unidades reajustables), aproximadamente $ 277.000 , por hechos ocurrido en el partido ante Deportivo el domingo en el Campeón del Siglo.

El documento señala que las sanciones fueron debido a r esponsabilidad objetiva de los clubes, fallas en el Protocolo de Seguridad AUF, presencia de banderas prohibidas y cánticos .

El partido volvió a tener lanzamientos de proyectiles desde la cabecera de la hinchada local hacia el golero visitante, como se pudo apreciar, a quien le arrojaron botellas de plástico con líquido en un tramo del primer tiempo.

Diego Segovia, golero de Deportivo Maldonado, con una botella que le tiró la hinchada de Peñarol

Por ese motivo, el juez Javier Feres paró el juego y habló con las autoridades de seguridad para pedir garantías.

La Comisión Disciplinaria determinó una nueva multa más abultada a Peñarol, de 150 UR.

Los carboneros habían sido multados por sus hinchas luego de la pasada fecha, tras el partido ante Central Español en el Campus de Maldonado, por 35 UR.

Además, habían sido castigados por 200 UR en el clásico de la Supercopa Uruguaya.

Multa a Nacional

Nacional también recibió una multa por hechos cometidos por sus hinchas en el partido ante Progreso en Durazno.

Los tricolores recibieron una sanción de 15 UR, unos $ 27.000, por responsabilidad objetiva de los clubes, fallas en el Protocolo de Seguridad AUF y presencia de banderas prohibidas.

Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno Progreso vs Nacional en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Esta es la primera sanción de los tricolores en el Apertura, que habían sido apercibidos tras la segunda fecha y que en el clásico de la Supercopa Uruguaya recibieron una multa de 180 UR.

Clubes advertidos

La Comisión Disciplinaria también advirtió a las parcialidades de Danubio por responsabilidad objetiva de los clubes, fallas en el Protocolo de Seguridad AUF y presencia de banderas prohibidas, a la de Progreso por responsabilidad objetiva de los clubes, y también a la de Racing.

Sanciones a los Rocco, Cougo y Cardozo en Progreso

El documento de este lunes también marca la sanción de dos partidos a Leonel Rocco, DT de Progreso, al igual que a su hijo, ayudante técnico del equipo, ambos por injurias y desobediencia en el partido ante Nacional en Durazno.

Leonel Rocco y su cuerpo técnico en Durazno / Nacional vs Progreso Leonel Rocco y su cuerpo técnico en Durazno Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Además, la Comisión Disciplinaria determinó una sanción de tres partidos para Ayrton Cougo, lateral de Progreso, por puntapié inicial en el partido de la segunda fecha ante Deportivo Maldonado.

Progreso vs Nacional en Durazno Progreso vs Nacional en Durazno Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Otro jugador de los gauchos que fue sancionado fue el zaguero Sebastián Cardozo, expulsado ante Nacional por “juego desleal”, quien recibió un partido de sanción.

El documento también establece un partido de sanción para Maicol Ferreria de Danubio con un partido por injurias a rival, mientras que Marco Mancebo, de Boston River, no tipificó sanción.