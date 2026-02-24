Peñarol volvió a ser multado, Nacional recibió la primera del Apertura y otros tres clubes fueron advertidos; Leonel Rocco y su hijo recibieron dos partidos; mirá las sanciones
La Comisión Disciplinaria dio a conocer este lunes los fallos por hechos protagonizados por hinchas, entrenadores y jugadores
24 de febrero 2026 - 8:36hs
Javier Feres
La Comisión Disciplinaria de la Liga Profesional de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer este lunes los fallos correspondientes a la pasada fecha del Torneo Apertura, en los que Peñarol volvió a ser multado por hechos ocurridos en el partido ante Deportivo Maldonado, al igual que Nacional, en menor medida, por el encuentro ante Progreso en Durazno.
Nueva multa a Peñarol
Los carboneros recibieron una multa de 150 UR (unidades reajustables), aproximadamente $ 277.000, por hechos ocurrido en el partido ante Deportivo el domingo en el Campeón del Siglo.
El documento señala que las sanciones fueron debido a responsabilidad objetiva de los clubes, fallas en el Protocolo de Seguridad AUF, presencia de banderas prohibidas y cánticos.
El partido volvió a tener lanzamientos de proyectiles desde la cabecera de la hinchada local hacia el golero visitante, como se pudo apreciar, a quien le arrojaron botellas de plástico con líquido en un tramo del primer tiempo.
La Comisión Disciplinaria también advirtió a las parcialidades de Danubio por responsabilidad objetiva de los clubes, fallas en el Protocolo de Seguridad AUF y presencia de banderas prohibidas, a la de Progreso por responsabilidad objetiva de los clubes, y también a la de Racing.
Sanciones a los Rocco, Cougo y Cardozo en Progreso
El documento de este lunes también marca la sanción de dos partidos a Leonel Rocco, DT de Progreso, al igual que a su hijo, ayudante técnico del equipo, ambos por injurias y desobediencia en el partido ante Nacional en Durazno.
Además, la Comisión Disciplinaria determinó una sanción de tres partidos para Ayrton Cougo, lateral de Progreso, por puntapié inicial en el partido de la segunda fecha ante Deportivo Maldonado.
Otro jugador de los gauchos que fue sancionado fue el zaguero Sebastián Cardozo, expulsado ante Nacional por “juego desleal”, quien recibió un partido de sanción.
El documento también establece un partido de sanción para Maicol Ferreria de Danubio con un partido por injurias a rival, mientras que Marco Mancebo, de Boston River, no tipificó sanción.