Tras la victoria de Peñarol, Washington Aguerre recibió la visita de un excompañero que juega en Nacional del interior

Enzo Borges fue a saludar a Washington Aguerre tras el triunfo de Peñarol

Washington Aguerre fue una de las figuras importantes de Peñarol en lo que fue el triunfo sobre Deportivo Maldonado por 2-1 este domingo a la noche por la tercera fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo. Al término del partido, el arquero recibió la visita de su excompañero Enzo Borges.

El equipo de Diego Aguirre volvió a defeccionar en su juego, pero dos golazos de Matías Arezo y de Leonardo Fernández, dieron vuelta el marcador luego del 1-0 transitorio con un gol en contra de Eric Remedi en la primera parte.

Los aurinegros tuvieron en la figura de Washington Aguerre a un futbolista fundamental, ya que al inicio del complemento le sacó el segundo (que hubiera sido el 2-0) a Noble.

Washington Aguerre recibió a su amigo y excompañero en Cerro Largo, Enzo Borges, en las afueras del Estadio Campeón del Siglo, tras el partido.

"Amigo, qué lindo verte después de un tiempo en el lugar en el que siempre quisiste estar", comenzó escribiendo Borges.

Y agregó: "Siga rompiéndola. Se le quiere amigo!".