El Observador / PEÑAROL

Tras la victoria de Peñarol, Washington Aguerre recibió la visita de un excompañero que juega en Nacional del interior

El arquero aurinegro fue una de las figuras en el triunfo del equipo de Diego Aguirre sobre Deportivo Maldonado

23 de febrero 2026 - 13:56hs
Enzo Borges fue a saludar a Washington Aguerre tras el triunfo de Peñarol

Washington Aguerre fue una de las figuras importantes de Peñarol en lo que fue el triunfo sobre Deportivo Maldonado por 2-1 este domingo a la noche por la tercera fecha del Torneo Apertura en el Estadio Campeón del Siglo. Al término del partido, el arquero recibió la visita de su excompañero Enzo Borges.

Los aurinegros tuvieron en la figura de Washington Aguerre a un futbolista fundamental, ya que al inicio del complemento le sacó el segundo (que hubiera sido el 2-0) a Noble.

La visita de Enzo Borges

Washington Aguerre recibió a su amigo y excompañero en Cerro Largo, Enzo Borges, en las afueras del Estadio Campeón del Siglo, tras el partido.

El delantero, quien en julio cumplirá 40 años, actualmente juega en Nacional de Nueva Helvecia del departamento de Colonia.

"Amigo, qué lindo verte después de un tiempo en el lugar en el que siempre quisiste estar", comenzó escribiendo Borges.

Y agregó: "Siga rompiéndola. Se le quiere amigo!".

